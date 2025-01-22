LINZ – Reizdarm – Klarheit statt Bauchgefühl – Wenn der Darm verrücktspielt – Ursachen verstehen, Symptome einordnen und moderne Therapien kennenlernen

Das Reizdarmsyndrom zählt zu den häufigsten Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Betroffene leiden unter Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung – oft ohne eindeutig erkennbare Ursache. Die Beschwerden können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und sind für viele Patientinnen und Patienten eine große Belastung im Alltag.

Doch was macht die Erkrankung eigentlich aus? Welche Auslöser spielen eine Rolle? Und vor allem: Welche Behandlungsansätze helfen wirklich? Antworten auf diese Fragen gibt unser Gastroenterologe und Chefarzt Dr. David Medick bei der Patienteninformationsveranstaltung am 03.03. im Franziskus Krankenhaus Linz. In seinem Vortrag erklärt er verständlich die Hintergründe des Reizdarmsyndroms, geht auf moderne Diagnoseverfahren ein und zeigt individuelle Therapieoptionen auf – von Ernährungsanpassungen bis hin zu medikamentösen Ansätzen.

Die Veranstaltung bietet außerdem die Möglichkeit, persönliche Fragen direkt an den Experten zu richten. Franziskus Krankenhaus Linz / Cafeteria – 03.03. um 18:00 Uhr – Informieren Sie sich aus erster Hand – für mehr Lebensqualität trotz Reizdarm. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung per E-Mail an: qm@krankenhaus-linz.de