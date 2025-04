LINZ – Politik hautnah: Landtagsabgeordnete Lana Horstmann zu Gast in Linz

Freitag, dem 11. April, war die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann zu Gast in Linz. Die Linzer Genossinnen und Genossen empfingen sie im Café Restaurant am Markt – in entspannter Atmosphäre, aber mit politischem Tiefgang. Lana Horstmann ist seit der Landtagswahl 2021 Direktabgeordnete für den Wahlkreis Neuwied im rheinland-pfälzischen Landtag. Dort engagiert sie sich unter anderem im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Pflege und Transformation – und setzt sich tatkräftig für die Belange der Region ein.

Marie-Christin Schlüter, Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbands Linz, führte gekonnt durch die Veranstaltung. Dabei wurde z.B. der kürzlich vorgestellte Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD auf Bundesebene thematisiert. Horstmann schilderte, wie dieser in Mainz aufgenommen wird. Ziel sei es, die Situationen der Kommunen weiterhin in den Blick zu nehmen und durch strukturelle Reformen und Investitionen spürbar zu verbessern. Zwar blieben bislang viele Details offen, doch müsse nun konkret ausgelegt werden, was das für Rheinland-Pfalz bedeute.

Die für den 22. März terminierte Landtagswahl rückte ebenfalls in den Fokus des Abends. In diesem Zusammenhang wurde nicht nur über bildungs- und integrationspolitische Perspektiven gesprochen, sondern auch über die Ambitionen der SPD, weiterhin Regierungsverantwortung zu tragen. „Wir als SPD wollen weiterhin das Land regieren und werden uns anstrengen, dass Alexander Schweitzer Ministerpräsident bleibt“, betonte Horstmann mit Blick auf die kommenden Monate.

Im Anschluss an ihren Bericht entwickelte sich eine rege Diskussion mit den Gästen. Fragen zur Bildungspolitik, zu Migration und Integration sowie zu den angespannten Haushalten in den Kommumen zeigten das große Interesse an der Arbeit in Mainz – und den Wunsch nach direktem Austausch mit politisch Verantwortlichen. Auch die internationale Lage kam zur Sprache: Der Handelskonflikt mit den USA, wirtschaftliche und militärische Unsicherheiten und die allgemeine Krisensituation wurden als historische Herausforderung eingeordnet. In diesem Zusammenhang wurde diskutiert, wie die SPD in einer Zeit der gesellschaftlichen Verunsicherung eine positive Fortschrittserzählung vermitteln kann, um dem wachsenden Einfluss populistischer Bewegungen entgegenzutreten.

Marie-Christin Schlüter zog ein positives Fazit des Abends: „Der Besuch von Lana Horstmann war nicht nur informativ, sondern auch motivierend: Politik lebt vom Dialog, und genau dieser wurde an diesem Abend in Linz gelebt.“

Foto: Lana Horstmann und Marie-Christin Schlüter während der Diskussion in Linz. Foto: Ulrich Bieber