LINZ – Linzer SPD-Neujahrsempfang wird mit Ehrengast Rolf Mützenich Wahljahr 2025 einläuten

Die Ampel-Koalition ist Geschichte, Mitte Februar 2025 stehen Neuwahlen an: Die SPD der Stadt und Verbandsgemeinde Linz hat zu ihrem Neujahrsempfang wie gewohnt einen spannenden Ehrengast eingeladen- passend zur aktuellen Zeit den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag, Dr. Rolf Mützenich. Er wird aus seiner aktuellen Arbeit berichten sowie die anstehenden Herausforderungen im Wahlkampf skizzieren. Zudem wird sich der neu gewählte SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen, Jan Hellinghausen, den Gästen vorstellen und einen Ausblick über seine Themenschwerpunkte für die Region geben. Die Linzer Sozialdemokraten aus Stadt und Verbandsgemeinde veranstalten ihren traditionellen Neujahrsempfang am 17. Januar 2025 ab 19 Uhr in der Kapelle der St. Antonius-Seniorenresidenz. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Neujahrsempfang der Linzer SPD teilzunehmen. Um Anmeldung an kontakt@spdlinz.de wird gebeten. Foto: Photothek

Foto: Dr. Rolf Mützenich