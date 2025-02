LINZ – Ladendiebstahl in Linz am Rhein geklärt

Am 07. Februar 2025, gegen 20:40 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem der Einkaufsmärkte in Linz am Rhein. Der männliche Täter betrat die Filiale und entwendete mehrere Getränke. Anschließend verließ er die Verkaufsfläche ohne den ausstehenden Betrag zu begleichen. Die Tat konnte durch die Überwachungskamera aufgenommen werden. Es entstand ein finanzieller Schaden im niedrigen zweistelligen Eurobereich. Wenige Stunden später wurden die Beamten über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen, in Dattenberg in Kenntnis gesetzt. Zwischen den Personen konnten die Einsatzkräfte den zuvor gesuchten Ladendieb aus Linz, aufgrund der gesichteten Videoaufzeichnungen wiedererkennen. Zu der Auseinandersetzung soll es aufgrund von unklaren Eigentumsverhältnissen gekommen sein. Die Beteiligten der Auseinandersetzungen wurden verletzt. Quelle: Polizei