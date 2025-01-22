LINZ – Kostenloses Resilienztraining in Linz für Frauen – „Funktionierst du nur oder lebst du schon?“

Die KreisVolkshochschule Neuwied e. V. bietet für Frauen kostenfrei ein besonderes Programm zur Stärkung persönlicher Ressourcen in Linz am Rhein an. Unter dem Titel „Funktionierst du nur oder lebst du schon?“ lädt die Resilienztrainerin und systemische Coach Daniela Hoffmann zu einer praxisorientierten Resilienzreihe ein, die in mehreren einzeln buchbaren Modulen wichtige Kompetenzen für den Umgang mit täglichen Herausforderungen vermittelt.

Die Kursreihe „2.0“ richtet sich an Frauen, die lernen möchten, ihren Alltag bewusster zu gestalten, innere Stärke zu fördern und mehr Zufriedenheit im Leben zu entwickeln. Die einzelnen Teile der Reihe stehen jeweils für unterschiedliche Facetten dieses Lernprozesses und finden jeweils von 10:00-14:00 Uhr statt.

Teil 1 „Emotionen – Ich fühle, also bin ich!“ – am 7. März 2026

Teil 2 „‚Einfach‘ glücklich – Was hat Glück mit Resilienz zu tun?“ – am 14. März 2026

Teil 3 „Glaubenssätze – Hemmschuhe oder Antriebsmittel?“ – am 30. Mai 2026

Teil 4 „Opferempfinden AUS – Lebensgestaltung AN“ – am 20. Juni 2026

Teil 5 „Visionboard: ‚Wenn ich es träumen kann, kann ich es tun‘“ – am 22. August 2026

Die Kursreihe baut darauf auf, dass psychische Widerstandskraft und Selbstwirksamkeit nicht nur in Krisensituationen wichtig sind, sondern im Alltag und Berufsleben maßgeblich zu Lebensqualität und Zufriedenheit beitragen. Durch Übungen, Reflexionen und den Austausch in der Gruppe werden Strategien vermittelt, die helfen, innere Ressourcen zu aktivieren und neue Perspektiven zu entwickeln. Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder 02644 5601-11.