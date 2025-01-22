LINZ – Kostenlose Patientenveranstaltung – Atmen. Verstehen. Vorbeugen. Was bei Atemwegsinfekten wirklich wichtig ist!

Atemwegsinfekte gehören zu den häufigsten Erkrankungen im Alltag. Doch wie lassen sich Risiken besser einschätzen und welche Möglichkeiten gibt es, sich wirksam zu schützen? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet eine Informationsveranstaltung im Franziskus Krankenhaus Linz.

Unter dem Titel „Atmen. Verstehen. Vorbeugen. – Was bei Atemwegsinfekten wirklich wichtig ist!“ informiert die Oberärztin Mitha Mathai Muthirenthy in einem verständlichen und praxisnahen Vortrag über Ursachen, aktuelle Entwicklungen und individuelle Schutzmöglichkeiten bei Atemwegsinfekten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Rolle von Impfungen in der modernen Gesundheitsvorsorge.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich persönlich mit der Referentin auszutauschen. Dienstag, 09. Juni 2026 – 18:00 bis 19:30 Uhr – Franziskus Krankenhaus Linz. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail gebeten: qm@krankenhaus-linz.de