LINZ – Jahreshauptversammlung der Großen Linzer KG

Die Jahreshauptversammlung der Karnevalsgesellschaft Linzer KG fand im Garten des Clubhauses Kaiserberg statt. Präsident Christian Siebertz eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Einladung fest. Nach einer Schweigeminute zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder blickte er auf die Session 2024/25 zurück.

Besonderer Dank galt Prinz Kevin I., der sein Amt mit Bravour ausfüllte, sowie dem ersten Linzer Kinderprinzenpaar Rosalie I. und Henri I., die ein gelungenes Bühnenprogramm gestalteten. Der Präsident betonte das harmonische Miteinander von „Groß“ und „Klein“ und warb gleichzeitig für künftige Kandidaten des Prinzenamtes, das in der kommenden Session 2025/26 zumindest für den „großen“ Prinzen weiterhin vakant bleibt.

Als neues Kinderprinzenpaar stehen bereits Mathilda und Luca in den Startlöchern. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass jeder interessierte Bürger Prinz oder Prinzessin in Linz werden kann.

Es bedarf dazu keiner Mitgliedschaft in einem (Karnevals-)Verein, sondern nur Herzblut und Liebe zum Karneval. Sollte sich jemand dazu berufen fühlen, so freut sich die Große Linzer KG über jegliche Rückmeldung.

Aufgrund des vakanten Prinzenamtes wird es mit Stand heute statt einer Prinzenproklamation am 15. November 2025 eine große Karnevalsparty geben, die die Session eröffnet. Für die musikalische Gestaltung konnte hierzu bereits die Band „Stadtrand“ gewonnen werden. Am 3. Januar 2026 folgt die Kinderprinzenproklamation mit Prinzessin Mathilda I. und Prinz Luca I.

Anschließend präsentierte Geschäftsführer Paul Kremer den Geschäftsbericht. Er gab einen umfassenden Überblick über die zahlreichen Veranstaltungen und besonderen Ereignisse der vergangenen Session und hob hervor, wie vielfältig und lebendig das Vereinsleben gestaltet wurde. Alle Termine und der Rosenmontagszug seien reibungslos verlaufen und von Mitgliedern sowie Gästen sehr gut angenommen worden. Der Kassenbericht, vorgetragen von Schatzmeister Oliver Brockhaus, sowie die Berichte der Kassenprüfer wurden ohne Beanstandung entgegengenommen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Ein Ausblick galt dem Närrischen Wochenende 2026, das die KG ausrichten wird. Orgateamleiter Norbert Adams berichtete zufrieden über die bisherigen Vorbereitungen. Zudem soll ein neues Bühnenbild entworfen werden, das vielseitig nutzbar ist.

Erneut weist die KG außerdem darauf hin, dass ab der Session 2026 ein neuer Schatzmeister/Schatzmeisterin gesucht wird, da Oliver Brockhaus nach über 25 Jahren im Vorstand sein Amt abgeben wird. Interessierte, egal ob Vereinsmitglied oder nicht, sind herzlich eingeladen, sich beim Vorstand zu melden. Zum Abschluss bedankte sich Präsident Siebertz bei allen Teilnehmenden und schloss die Versammlung mit einem kräftigen „3x Linz Alaaf!“.