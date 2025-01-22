LINZ – Franziskus Krankenhaus Linz startet neue Veranstaltungsreihe „nah dran – Medizin zum Mitreden“ mit großem Erfolg in Linz am Rhein.

Mit überwältigendem Zuspruch ist die neue Veranstaltungsreihe „nah dran – Medizin zum Mitreden“ am Franziskus Krankenhaus Linz gestartet. Das Thema des Abends, „Mehr Leben pro Tag – ab wann ein neues Gelenk wirklich Sinn macht“, lockte 130 Besucherinnen und Besucher in den Vortragssaal – ein deutliches Zeichen für das große Interesse an verständlicher, nahbarer Medizin in der Region. Begrüßt wurden die Gäste von Geschäftsführer Thomas Werner, der seine Freude über den großen Andrang und das starke Interesse an verständlicher Gesundheitsinformation ausdrückte und die Anwesenden herzlich in der bis auf den letzten Platz besetzten Cafeteria willkommen hieß. Im Anschluss übernahm der mit über 2.000 Eingriffen erfahrene Chefarzt Dr. Thomas Kreitz die Gestaltung des Abends und ging in seinem Vortrag umfassend auf alle Aspekte der Knie- und Hüft-Endoprothetik ein. Er gab Einblicke in moderne Operationsverfahren, Implantate und Nachsorge – und nahm sich anschließend ausführlich Zeit, die zahlreichen Fragen der Teilnehmenden zu beantworten.

Die neue Reihe „nah dran“ richtet sich an Patientinnen, Patienten und alle Interessierten. Die kostenlosen Vorträge und Workshops beleuchten künftig regelmäßig Themen aus den fünf zentralen Fachbereichen des Hauses:

Innere Medizin

Allgemein- & Viszeralchirurgie

Orthopädie & Unfallchirurgie

Anästhesie & Intensivmedizin

Schmerztherapie

Ziel der „nah dran“-Reihe ist es, die Menschen in der Region umfassend über die Angebote und Ansprechpartner „ihres“ Krankenhauses zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, direkt mit den behandelnden Ärzten und Therapeuten ins Gespräch zu kommen.

Zum Abschluss des Abends verwies Dr. Kreitz auf den nächsten Vortrag der Reihe, der thematisch an seinen Vortrag anschließen wird: Am 24. Februar 2026 um 18 Uhr werden die Physiotherapeuten Jan Kuhfuß und Frank Bornheim unter dem Titel „Besser vorbereitet, schneller zurück – Aktiv zum neuen Gelenk“ theoretisch und praktisch erläutern, wie sich Betroffene optimal auf eine Gelenkprothese vorbereiten können, Anmeldungen können wieder über die Mail-Adresse qm@krankenhaus-linz.de erfolgen. Weitere Veranstaltungen sind bereits in Planung, um den Bürgerinnen und Bürgern ein kontinuierliches Angebot zu machen, sich zu informieren und ins Gespräch zu kommen.