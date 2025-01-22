LINZ – Aus Zwei mach Drei – Franziskus Krankenhaus Linz begrüßt neuen Chefarzt der Inneren Medizin

Das Franziskus Krankenhaus Linz freut sich, Dr. David Medick als neuen Chefarzt der Inneren Medizin willkommen zu heißen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem engagierten Team erweitert er das medizinische Angebot für die Patientinnen und Patienten in der Region deutlich.

Dr. Medick war zuvor in leitender Funktion im Waldkrankenhaus Bonn-Bad Godesberg tätig und übernahm im April 2023 die Chefarztposition der Inneren Medizin im Krankenhaus Maria Stern. Seit der Schließung des Hauses in Remagen verstärkt er das Franziskus Krankenhaus und bildet gemeinsam mit den Chefärztinnen Dr. Susanne Molitor und Dr. Imogen Scheef eine starke Dreier-Spitze in der Inneren Medizin.

Mit seinem Wechsel bringt Dr. Medick nicht nur seine Expertise, sondern auch drei erfahrene Fachärztinnen und Fachärzte für Gastroenterologie mit nach Linz: Dr. Judit Czikajlo-Hirte, Dr. Adel El Zenni und Dr. Svetlana Adler.

Für die Patientinnen und Patienten bedeutet dies ein deutlich breiteres Angebot auf das sie am Franziskus Krankenhaus zurückgreifen können:

Schonende Untersuchungen des Dünndarms mit einer „Videokapsel“, die wie eine kleine Kamera geschluckt wird.

Ultraschallverfahren, die von innen durchgeführt werden können und so besonders präzise Bilder liefern.

Neue Möglichkeiten zur Untersuchung und Behandlung der Gallenwege.

Damit können künftig auch Menschen mit Erkrankungen des Magen-Darmtraktes, der Gallenwege und der Leber umfassender untersucht und behandelt werden – wohnortnah und auf modernstem medizinischem Niveau. „Wir freuen uns sehr, mit Dr. Medick und seinem Team unsere medizinischen Möglichkeiten in Linz zu erweitern und den Menschen in der Region ein noch breiteres Spektrum an Diagnostik und Therapie anbieten zu können“, betont Geschäftsführer Thomas Werner.

Auch für die Remagener Bürger ist dies eine gute Nachricht, Dr. Medick ist weiterhin nur eine Fährfahrt entfernt und sie werden weiterhin über die MVZ-Praxis für Gastroenterologie in Remagen (Tel.:02642-93600) versorgt.