LICHTENBERG – Franziskusmesse von Klaus Wallrath in Lichtenberg mit den Chören aus dem Sendungsraum Oberberg Süd

Auf dem Weg zur neuen Großpfarrei finden sich die Chöre aus dem ganzen katholischen Sendungsraum OBERBERG SÜD von Bielstein bis Friesenhagen zusammen, um am Samstag, 28. Juni um 17 Uhr in St. Joseph Morsbach- Lichtenberg (Asbacher Weg 5, 51597 Morsbach) die Franziskusmesse von Klaus Wallrath in der dortigen Hl. Messe aufzuführen. Es sind ca. 90 Sängerinnen und Sänger aus den Kirchenchören Bielstein, Denklingen, Holpe und Waldbröl beteiligt sowie der Ensembles basiliCANTO und Cantamos, ein Bläserquartett (Volker Jung, Bernd Baßfeld, Simon Rossenbach, Jeremias Reuber) und eine Combo (Gisela Ries-Sudowe, Markus Heer, Björn Brochhagen). Die Chorleitung der Chöre haben Michael Bischof, Tobias Merkel-Piontek, Markus Reuber und Dirk van Betteray, der die Aufführung auch dirigieren wird. Äußerer Anlass ist der 40. Geburtstag des Chores CANTAMOS in diesem Jahr. Das Projekt soll aber vor allem zeigen, was man gemeinschaftlich auf die Beine stellen kann, was alleine so vielleicht nicht möglich wäre. Die Franziskusmesse wurde vor einigen Jahren vom damaligen Regionalkantor Bernhard Nick in Auftrag gegeben als Gemeinschaftsprojekt für die oberbergischen Chöre. In diesem Sinne wird sie jetzt genutzt. Die Ausführenden laden alle Interessierten sehr herzlich zu diesem Großereignis ein.