LEUZBACH – Vereinsmitglieder des SV Leuzbach-Bergenhausen bei der Deutschen Meisterschaft in München

Das Erreichen der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft ist sowohl für den Sportler, aber auch den Heimatverein ein absoluter sportlicher Höhepunkt. Die Deutschen Meisterschaften im Schießsport finden immer nach der Sommerpause in München statt. Bei manchen Disziplinen ist es so, dass der Heimatverein – aus welchen Gründen auch immer – nicht die Möglichkeit zu einem Durchführen mit dem infrage kommenden Sportgerät hat. So ist es auch beim Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen. Ein Schießen mit Großkaliber ist auf der Schießanlage in Leuzbach nicht möglich.

Somit schießen Ulf Flemmer mit der Flinte und Mathias Theis mit der großkalibrigen Pistole beim SV Höhn bzw. beim SV Im Grunde Marenbach. Insgesamt waren drei Mitglieder des SV Leuzbach-Bergenhausen bei der Deutschen Meisterschaft.

Den Anfang machte Vereinsmitglied Ulf Flemmer, der für den SV Höhn in der Disziplin Trapp startete. In einem großen Teilnehmerfeld belegte er einen beachtlichen 33 Platz. Ihm folgte Vereinsmitglied Mathias Theis, der für den SV Im Grunde Marenbach in der Disziplin 9mm Luger an den Start ging. Er erreichte mit 378 Ringen einen 12ten Platz. Ihm fehlten letztendlich 2 Ringe, um unter die TOP 10 zu kommen.

In der Disziplin KK 100m stehend startete für den SV Leuzbach-Bergenhausen Carina Weßler. Mit 275 von 300 Ringen war Sie mit ihrem Ergebnis zufrieden. Sie hatte in der Vergangenheit bereits schon 2x an der DM in München, jeweils in Kooperation mit einem anderen Schützenverein teilgenommen. Daher war es ihr in diesem Jahr umso wichtiger für ihren Heimatverein an den Start zu gehen. (die)