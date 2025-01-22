LEUZBACH – Schützenladies des SV Leuzbach-Bergenhausen mit dem Nachtwächter von Altenkirchen unterwegs

An einem stimmungsvollen Mittwochabend im Oktober trafen sich einige der Schützenladies des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen e.V. zu einem lange geplanten gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Na endlich“ in Altenkirchen. Wie gewohnt wurde viel gelacht, erzählt und geplaudert – die Zeit verging wie im Flug. Doch so gemütlich es auch war, das Lokal musste schließlich verlassen werden, denn die Damen hatten noch ein besonderes Rendezvous: ein Treffen mit dem Nachtwächter Günter Imhäuser auf dem Schlossplatz in Altenkirchen.

Kaum dort angekommen, ließ Günter nicht lange auf sich warten. In seiner traditionellen Arbeitskleidung erschien er gut gelaunt und begrüßte die Gruppe herzlich. Von diesem Moment an begann eine faszinierende Reise durch die Geschichte und Geheimnisse der Stadt. Der Nachtwächter sprudelte nur so vor Informationen – ein wahrer Schatz an Wissen, den er mit Begeisterung weitergab. Mit zahlreichen Anschauungsmaterialien im Gepäck führte er die Schützenladies zu versteckten Ecken und historischen Orten, die im Alltag oft übersehen werden.

Besonders unterhaltsam waren die vielen Anekdoten und humorvollen Geschichten, die Günter mit Charme und Witz zum Besten gab. Die Führung war nicht nur lehrreich, sondern auch äußerst kurzweilig – ein echtes Erlebnis! Diese Tour ist absolut empfehlenswert. Selbst Alteingesessene oder Bewohner der Umgebung, die glauben, ihre Kreisstadt gut zu kennen, werden überrascht sein, wie viel Neues es zu entdecken gibt.