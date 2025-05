LEUZBACH – Maiwanderung des SV Leuzbach-Bergenhausen

Die Maiwanderung ist ein fester Bestandteil des Kalenders beim Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen. Auch in diesem Jahr war dieser jährliche Fixpunkt gut besucht und es waren alle Altersklassen vertreten. Für die Wegstrecke der Wanderung ist der oder die jeweilige Majestät verantwortlich. So auch in diesem Jahr. Königin Merle I (Hasselbach) hatte die Firma JagoTech in Almersbach als Ausflugsziel ausgesucht. Um 9.30 Uhr wurde sich am Schützenhaus getroffen. Viele Wanderer hatten auch ihre vierbeinigen Freunde dabei. Eine bunte und gutgelaunte Truppe machte sich dann auf den Weg in Richtung Almersbach.

Am Ziel angekommen wurde die Wandergruppe vom Geschäftsführer Michael Schneider zusammen mit seinem Team empfangen. Man hatte sich sehr gut vorbereitet. Schneider stellte Produkte vor, die in Almersbach produziert werden. Dies übertraf bei weitem die Vorstellungskraft der Schützengruppe. Hier sprach man von technischen Fasermaterialien und es kamen Zweifel auf, ob man dies überhaupt noch als Papier bezeichnen kann. Die Innovationskraft des Unternehmens konnte man förmlich spüren. Es bestand auch die Möglichkeit mit kleinen Gruppen die Papiermaschine und die nachfolgende Rollenverarbeitung zu besichtigen. Imposant ist es schon, wenn man vor so einem riesigen Teil wie einer Papiermaschine steht. Schneider und seine Mitarbeiter nahmen sich die Zeit und erklärten im Detail, wie die Produktion vor sich geht und was anschließend mit dem hergestellten Produkt passiert. Nach einem kurzen Snack ging es dann wieder zurück zum Schützenhaus, wo das Majestätsschießen der Schützenjugend anstand. (deu) Fotos: SV Leuzbach