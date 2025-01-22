LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Seniorenfeier 2025 des SV Leuzbach-Bergenhausen

Im Herbst eines jeden Jahres veranstaltet der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen eine Seniorenfeier. Diese wird immer gerne angenommen, da bei Kaffee und Kuchen ausgelassen über die Vorkommnisse des letzten Jahres gesprochen werden kann. Federführend für die Durchführung dieses Zusammenkommens ist Christa Griffel. Zusammen mit einigen Helferinnen wird eine breite Palette an Kuchen und auch Schnittchen angeboten.

Zur diesjährigen Seniorenfeier des SV Leuzbach-Bergenhausen hatten wieder viele Seniorinnen und Senioren den Weg ins Schützenhaus gefunden. Die Begrüßung erfolgte durch Dirk Euteneuer, der den Schützenmeister Guido Böing vertrat. Königin Dorothee war ebenfalls zu Gast bei der Seniorenfeier.

Nach der Begrüßung wurde sich auch lebhaft unterhalten. Es wurden Plätze getauscht, so dass man auch mit jeder Person sprechen konnte. Viele Personen treffen sich eben nur bei diesem Zusammenkommen und Genießen es. Am frühen Abend löste sich die Seniorenfeier langsam auf und alle gingen frohgelaunt nach Hause mit der Feststellung; es war wieder ein schöner Nachmittag. An dieser Stelle ein Dank an alle Helferinnen sowie Kuchen- sowie Schnittchenspender. (die) Fotos: SV Leuzbach