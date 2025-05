LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Jungmajestäten des SV Leuzbach-Bergenhausen – Jugend des SV Leuzbach-Bergenhausen schießt ihre Majestäten aus

Wie in jedem Jahr am 1. Mai schießt der SV Leuzbach-Bergenhausen nach der Maiwanderung die Majestäten im Jugendbereich aus. Auch in diesem Jahr konnten wieder drei Wettkämpfe gestartet werden. Insgesamt 20 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren unterteilt in verschiedenen Altersgruppen schossen in fairen Wettkämpfen ihre Majestäten aus.

Auf den Bambiniprinzenvogel schossen fünf Kinder. Dieser Vogel wird mit einer Art Holzarmbrust geschossen. Die Preise verteilten sich wie folgt: Krone: Anna Theis; Reichsapfel: Felix Fassel; Zepter: Hannes Mertgen; Linker Flügel: Malia Schneider; Rechter Flügel: Yasmin Richter. Nach dem alle Preise abgeschossen waren, schossen alle fünf Kinder weiter um die Ehre des Bambiniprinzen zu erlangen. Hier setzte sich nach einiger Zeit Malia Schneider durch. Sie ist die neue Bambiniprinzessin des SV Leuzbach-Bergenhausen.

Bei der nächsten Altersklasse traten acht Kids an um die Preise abzuschießen. Hier wurde mit dem Luftgewehr geschossen und die Preise verteilten sich wie folgt: Krone: Maya Unruh; Zepter: Tom Weßler; Reichsapfel: Leni Klein; Linke Kralle: Niklas Roth; Rechte Kralle: Simon Grevener; Linker Flügel: Lars Unruh; Rechter Flügel: Marie Roth; Schwanz: Silja Schneider; Kopf: Niklas Roth.

Nach einer kurzen Pause meldeten sich drei Anwärter für den Jugendkönig. Nachdem die Gruppe schon bei den Preisen ein hohes Tempo vorlegten und sehr treffsicher waren ging es rasant weiter. Bereits mit dem 29. Schuß stand Silja Schneider als neue Jungschützenkönigin fest.

Gleichzeitig schossen auch die ältesten Jugendlichen ihren Vogel. Dies geschah ebenfalls mit dem Luftgewehr. Dort waren es sieben Schützen die wie folgt die Preise unter sich aufteilten: Krone: Lena Koschinski; Zepter: Martha Schade; Reichsapfel: Sophie Richter; Linke Kralle: Lina Weßler; Rechte Kralle: Lukas Grevener; Linker Flügel: Hannah Müller; Rechter Flügel: Ben Bräuer; Schwanz: Sophie Richter; Kopf: Lena Koschinski.

Bei den Kronprinzen stellten sich drei Schützinnen dem Wettkampf, hier konnte sich mit dem 41. Schuss Sophie Richter gegenüber ihren Mitstreiterinnen durchsetzen und die Kronprinzenwürde erlangen. Im Anschluss erhielten alle Kinder ihre entsprechenden Nadeln. Die drei neuen Majestäten werden am Pfingstsamstag um 18.00 Uhr in Bergenhausen gekrönt und erhalten dort ihre entsprechenden Insignien. (die) Fotos: SV Leuzbach