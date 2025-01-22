LEUTESDORF – Verkehrsunfall zwischen Traktor und Radfahrerin in Leutesdorf

Am 02.08.2026 gegen 16:45 Uhr ereignete sich im Bereich der Einmündung Kirchstraße zur Rheinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Traktor. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin verletzt und im Anschluss an die notärztliche Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878 0 zu melden. Quelle: Polizei