LEUTESDORF – Terminankündigungen des Naturparks Rhein-Westerwald e. V. – Trockenmauerbaukurs in Leutesdorf

Der Naturpark Rhein-Westerwald lädt am 29. und 30. August 2026 zu einem zweitägigen Praxisworkshop zum Bau von Trockenmauern nach Leutesdorf ein. In Anlehnung an das verbaute Material im Rahmen der Flurbereinigung werden für die Trockenmauer Grauwacke-Mauersteine verarbeitet. Geleitet wird der Kurs von Walter Oeffling, ehemaliger Mitarbeiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum, der sein Fachwissen rund um den traditionellen Trockenmauerbau praxisnah vermittelt.

Die Teilnehmenden lernen den fachgerechten Umgang mit Grauwacke-Natursteinen – von der Materialkunde und der richtigen Sortierung über die Grundlagen der Trockenmauerstatik bis hin zum praktischen Setzen der Steine. Der Workshop richtet sich an Einsteiger ebenso wie an Garten- und Natursteinliebhaber sowie handwerklich Interessierte.

Trockenmauern sind nicht nur ein attraktives Gestaltungselement, sondern auch ökologisch besonders wertvoll. Sie bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum und tragen zugleich zur naturnahen Hangstabilisierung bei.

Im Mittelpunkt des Kurses steht das praktische Arbeiten: Die Teilnehmenden bauen selbst ein Stück Trockenmauer und erhalten das nötige Wissen, um eigene Projekte fachgerecht umzusetzen. Mitzubringen sind wetterangepasste Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe; eigenes Werkzeug wie Maurerhammer, Flachmeißel, Eimer oder Schutzbrille kann gerne mitgebracht werden.

Der Kurs beginnt an beiden Tagen um 9.00 Uhr und endet jeweils um 16.00 Uhr.

Die Teilnahmegebühr für den Trockenmauerbau-Kurs beträgt pauschal 80 Euro pro Person, inkl. Mittagessen und Getränke. Die Anmeldefrist endet am 17. August 2026. Da die Teilnehmerzahl auf max. 12 Teilnehmer begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.