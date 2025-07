LEUTESDORF – Fußgänger auf der B 42 bei Leutesdorf angefahren – Täter flüchtet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr kam es auf der B 42 bei Leutesdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der 63-jährige Mann wurde durch eine vorbeikommende Ersthelferin im Straßengraben gefunden. Nach eigener Aussage sei er durch den Anstoß mit dem Fahrzeug zu Fall gekommen. Durch den Anprall und den Sturz zog sich der Mann unter anderem eine Rippen- und Nasenbeinfraktur zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genaueren Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrzeugführer dauern noch an. Da der Verkehrsunfall durch Polizeiinspektion Linz aufgenommen wurde, werden Sachdienliche Hinweise an die 02644-943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle Polizei