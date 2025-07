LEUBSDORF – Zum 100-jährigen verdiente Brandretter geehrt – Der Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Linz stand ganz im Zeichen des Jubiläums der Feuerwehr Leubsdorf – Ehrungen

„Verlässlichkeit und Professionalität sind gerade auch bei unseren Einsatzkräften notwendige Voraussetzungen, um Krisen erfolgreich zu bewältigen. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren in unserem Landkreis beweisen in ihrem Ehrenamt darüber hinaus immer wieder ihre Motivation, den Auftrag des retten, löschen, bergen, schützen mit Leben zu erfüllen“. Seine Anerkennung bezog Landrat Achim Hallerbach in diesen Tagen konkret auf die Leistungen der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Linz. Die hatten sich zum Verbandsfeuerwehrtag unter Federführung von Wehrleiter Thomas Nelles aus einem ganz triftigen Grund im Bürgerhaus von Leubsdorf eingefunden. Schließlich galt es dort, das 100-jährige Bestehen der Feuerwehr Leubsdorf zu zelebrieren. Gefeiert wurden ebenfalls diejenigen, denen eine besondere Ehre zu Teil wurde.

So erhielt Albert Schmitz für 45 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr das Goldene Feuerwehrehrenzeichen. Über das Goldene Feuerwehrehrenzeichen für 35 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr dürfen sich wiederum Christian Vossemer, Bruno Lorscheid, Andreas Otten, Berthold Bäcker und Demetre Malzmüller freuen.

Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurden Gerhard Gombert, Richard Mrozek, Oliver Runkel, Andreas Schneider und Manfred Banasch mit dem Silbernen Feuerwehrehrenzeichen gewürdigt; das Bronzene Feuerwehrehrenzeichen für 15 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielten Benedikt Mack, Markus Schmitt und Kevin Hauschild.

Darüber hinaus wurde Michael Weinberg zum Wehrführer ernannt und Andreas Schopp ist nun ebenso stellvertretender Wehrführer wie Christian Unkel. Sebastian Pott wurde zum Atemschutzgerätewart ernannt. Neben weiteren Beförderungen und Neuaufnahmen wurden Udo Paffhausen (44 Dienstjahre), Michael Nietzard (46 Dienstjahre), Gerhard Gombert (25 Dienstjahre), Helmut Sieg (16 Dienstjahre) und Demetre Malzmüller (36 Dienstjahre) mit allen Ehren in die Alterswehr verabschiedet.

„Spiegelbildlich reflektieren die Würdigungen Einsatzbereitschaft und die unbezahlbaren freiwilligen Leistungen, die die Kameradinnen und Kameraden der Linzer Wehren ehrenamtlich erbracht haben. Dafür sind wir sehr dankbar“, bezeugen Landrat Achim Hallerbach und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz ihre Anerkennung. die in der Einrichtung einer dritten Vollzeitstelle für die Feuerwehr ebenfalls augenscheinlich geworden ist.

Auch Bürgermeister Frank Becker lobte die Einsatzkräfte: „Eure Arbeit ist nicht laut, aber immer sichtbar. Sie ist unverzichtbar. Ihr seid da, wenn es drauf ankommt.“ Ortsbürgermeister Heiko Glätzner vergaß in seiner Rede wiederum nicht, auch dem Musikzug der Feuerwehr Leubsdorf zu danken, der seit 70 Jahren und auch am Festtag für „ordentlich Stimmung“ sorgt.

Wie Wehrleiter Thomas Nelles feststellte, sind die Einsatzkräfte in diesem Jahr im Schnitt alle 48 Stunden zu Einsätzen innerhalb der Verbandsgemeinde ausgerückt. Im letzten Jahr kam die Feuerwehr auf stolze 3.996 Einsatzstunden. Damit verlief das Jahr 2024 deutlich ruhiger als 2023. Die Zahl der Einsätze verringerte sich von 325 auf 230. 230 ist ebenfalls die Zahl der Feuerwehrleute, die in den Wehren der Verbandsgemeinde Linz aktiv sind. In diesem Jahr gab es außerdem 19 Neu-Verpflichtungen.