LEUBSDORF – Unfallflucht in Leubsdorf

Im Zeitraum zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen wurde in der Hauptstraße, Ecke Im Graben in Leubsdorf ein geparkter PKW beschädigt. Durch einen Unfallverursacher wurde die komplette Fahrerseite beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen. Bei der Unfallaufnahme konnte rötlicher Fremdlack am PKW der Geschädigten festgestellt und gesichert werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei