LANDSCHEID – BAB 60 – Tödliche Falschfahrerunfall auf der BAB 60, Gemarkung Landscheid am 03. Mai 2025 gegen 03.00 Uhr – Zeugensuche

Am 03. Mai 2025 gegen 03.00 Uhr ereignete sich ein tödlicher Falschfahrerunfall auf der BAB 60, in der Gemarkung Landscheid. Nach vor Ort befindlichen Zeugen haben auch andere Fahrzeuge bzw. Personen zumindest kurz angehalten und könnten gegebenenfalls weitere Hinweise zum Unfallhergang geben. Insbesondere ob eventuell weitere Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt gewesen sein könnten. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502-9165-10 oder unter pastschweich@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei