LANDAU – Mit Motorrad auf der L 509 überschlagen

Am 21. März 2025 befuhr gegen 15:35 Uhr eine 19-jährige Kawasaki-Fahrerin die L 509 in Fahrtrichtung der Landauer Innenstadt. Ein vorausfahrender 18-jähriger BMW-Fahrer musste aufgrund stockenden Verkehrs bremsen. Dies erkannte die Motorradfahrerin zu spät und leitete ihrerseits eine starke Bremsung ein. Sie verlor die Kontrolle über ihr Gefährt, überschlug sich und kollidierte mit dem BMW. Die 19-Jährige wurde verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 8.000 Euro. Am Motorrad entstand Totalschaden. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei