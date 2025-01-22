LAHNSTEIN – Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jährigem Martin F. aus Lahnstein

Seit Sonntag, 21. September 2025 gegen 5 Uhr wird Martin F. aus Lahnstein vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

– 170-175 cm groß

– Sehr schlank, 50-55 kg

– Braune, kurze Haare

– Braune Augen

– 2 Ohrlöcher mit Stecker

– Tattoo am linken Zeigefinger (Oberseite): Kreuz

Ein Foto des Vermissten ist einsehbar: https://s.rlp.de/v7UYHSD. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 oder an jede andere Polizeidienststelle. Quelle Polizei