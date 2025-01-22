KRUNKEL – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Krunkel

Am Mittwoch, 27. Mai 2026, 18:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus „Auf der Burg“

eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Im Maisstück“ der Ortsgemeinde Krunkel – Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Im Maisstück“ der Ortsgemeinde Krunkel

Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB

Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung eines Rasenmähers Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung und Aufstellung von Sitzgelegenheiten und Mülleimern Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Personalangelegenheiten Verschiedenes

Thomas Schug

Ortsbürgermeister