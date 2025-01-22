KRUNKEL – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Krunkel
KRUNKEL – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Krunkel
Am Mittwoch, 27. Mai 2026, 18:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus „Auf der Burg“
eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Im Maisstück“ der Ortsgemeinde Krunkel – Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen
- 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Im Maisstück“ der Ortsgemeinde Krunkel
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
- Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung eines Rasenmähers
- Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung und Aufstellung von Sitzgelegenheiten und Mülleimern
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Personalangelegenheiten
- Verschiedenes
Thomas Schug
Ortsbürgermeister