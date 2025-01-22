Bürgerkurier

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KRUNKEL – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Krunkel

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KRUNKEL – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Krunkel

Am Mittwoch, 27. Mai 2026, 18:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus „Auf der Burg“

eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Im Maisstück“ der Ortsgemeinde Krunkel – Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen
  2. 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Im Maisstück“ der Ortsgemeinde Krunkel

Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB

  1. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung eines Rasenmähers
  2. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung und Aufstellung von Sitzgelegenheiten und Mülleimern
  3. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Personalangelegenheiten
  3. Verschiedenes

Thomas Schug

Ortsbürgermeister

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