KRUNKEL – Einbruch in Wohnhaus in Krunkel

Donnerstag, 21. August 2025 zwischen 10:00 und 14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Krunkel im Bereich Sonnenweg. Unbekannte öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in den Wohnraum. Das Haus wurde durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten augenscheinlich Bargeld. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei