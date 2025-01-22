KROPPACH – Gemeinsam stark: Schlagerstars vereint in neuer FLY & HELP Allstar-Hymne zum Abschluss des Jubiläumsjahres

Anlässlich ihres Jubiläumsjahres und der Eröffnung der 1.000. geförderten Schule hat die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP eine neue musikalische Hymne veröffentlicht. Die sogenannte FLY & HELP Allstar Hymne vereint zahlreiche bekannte Künstler des deutschen Schlagers, die sich seit vielen Jahren als Botschafter und Unterstützer für die Stiftung engagieren.

Die neue Hymne ersetzt die bisherige Version, die rund zehn Jahre im Einsatz war. Ziel war es, zum besonderen Meilenstein der Stiftung etwas Neues zu schaffen, das Gemeinschaft, Engagement und Herzblut widerspiegelt. Entstanden ist ein gemeinsamer Song, bei dem jeder beteiligte Künstler einzelne Passagen übernimmt und alle im Refrain zusammenkommen.

„Schon die erste Rohversion hat uns begeistert. Das Lied ist ein echter Ohrwurm und transportiert genau das, wofür FLY & HELP steht“, erklärt Stiftungsgründer Reiner Meutsch. Mitgewirkt haben unter anderem Olaf Henning, Peter Orloff, TIMO, Jessina, Patrick Lindner, Vincent Gross, Claudia Jung, Anita Hofmann, Graham Bonney, die Partycowboys, Loona, Reinhard Horn und die Limburg-Kids. Auch Meutsch selbst ist stimmlich Teil der Hymne.

Die Aufnahmen erfolgten dezentral in den jeweiligen Studios der Künstler und wurden anschließend von Produzent Günter Weber final arrangiert. Die neue Hymne wird künftig bei allen Konzertreisen der Stiftung eingesetzt, insbesondere bei der jährlichen Abenteuer-Weltumrundung-Tournee. Zudem ist der Titel auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und wird aktiv in den sozialen Medien genutzt. Der Link zum emotionalen Musikvideo des Songs lautet: https://www.youtube.com/watch?v=sITSQFwW_0U

FLY & HELP hat bislang Schulen in 58 Ländern gebaut und ermöglicht Kindern weltweit Zugang zu Bildung. Die neue Hymne soll dieses Engagement hörbar machen und Menschen für die Arbeit der Stiftung begeistern. Weitere Informationen zur Stiftung finden Sie unter: www.fly-and-help.de