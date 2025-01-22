KRETZ – Verkehrsunfall mit umgefallen Bus auf der B 256

Am Vormittag des 09. Januar 2025 befuhr ein Linienbus die B 256 aus Plaid kommend in Fahrtrichtung Kruft. Ein von der BAB 61 abfahrender LKW fuhr auf die B 256 auf, wodurch der Busfahrer ausweichen musste. Der ohne Fahrgäste besetzte Linienbus kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite in eine Böschung. Der Busfahrer wurde leicht verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Der Bus musste aus dem Graben geborgen werden. Die B 256 und die Autobahnausfahrt Kruft waren für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für ca. drei Stunden gesperrt. Quelle Polizei