KREIS NEUWIED – Wer möchte die Notfallseelsorge koordinieren? – Notfallseelsorge im Landkreis Neuwied sucht zum 1. Januar 2027 eine Ehrenamtskoordinatorin / -koordinator im Minijob-Rahmen

Wer möchte künftig die Notfallseelsorge in der Region koordinieren und damit die Nachfolge von Stelleninhaber Hermann-Josef Schneider antreten? Die Notfallseelsorge im Landkreis Neuwied sucht zum 1. Januar 2027 jedenfalls eine Ehrenamtskoordinatorin oder -koordinator für eine entsprechende, rund vierstündige, Tätigkeit pro Woche im Rahmen eines Minijobs.

„Unsere Notfallseelsorge steht seit über einem Vierteljahrhundert für Sensibilität und solidarische Mitmenschlichkeit in Krisensituationen. Wir können auf die Notfallseelsorge bauen, wenn der Alltag durch einen Unfall, den plötzlichen Tod eines nahen Angehörigen, einen erschütternden Rettungseinsatz oder durch eine persönliche Katastrophe aus den Angeln gehoben wird“, stellt Landrat Achim Hallerbach anerkennend fest.

Die Notfallseelsorge im Landkreis Neuwied besteht aus einem Team von ehren- und hauptamtlichen Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern, die 365 Tage im Jahr 24 Stunden in Rufbereitschaft stehen, um Menschen in akuter Not zu unterstützen.

Zur Begleitung ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine verlässliche und emphatische Person gesucht, die gerne mit anderen Menschen zusammenarbeitet, strukturiert ist und über ein gewisses Organisationstalent verfügt. Die Aufgabe besteht in der Begleitung, Gewinnung und Koordination der Ehrenamtlichen, sowie der Presse- und Social-Media-Arbeit der Notfallseelsorge des Landkreises. Diese Tätigkeit wird eigenständig und in Abstimmung mit dem Koordinationsteam, das aus zwei hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern besteht, wahrgenommen.

„Wir wünschen uns eine positive Haltung gegenüber den christlichen Konfessionen und anderen Religionen, Kenntnisse über die Abläufe der Notfallseelsorge bzw. Bereitschaft zur Aneignung derselben, einen sicheren Umgang mit Programmen wie MS-Office und Outlook sowie Grundkenntnisse der Gesprächsführung.

Bereits gesammelte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen sind wünschenswert“, teilt die mit der Stellenausschreibung befasste Seelsorgerin, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Neuwied und Koordinatorin der ökumenischen Notfallseelsorge im Landkreis Neuwied, Regina Schmitz, im Hinblick auf das Stellenprofil mit.

Aussagekräftige Bewerbungen können bis zum 31. August 2026 per E-Mail an Pfarrer Philip Horn (philip.horn@ekir.de) oder Regina Schmitz (regina.schmitz@bistum-trier.de) gerichtet werden.