KREIS NEUWIED – Vier verdiente Ehrenamtler in einer Feierstunde mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet

Kurz vor den Weihnachtstagen hatte Landrat Hallerbach nochmal in die gute Stube der Stadt Neuwied ins Kreis Museum eingeladen um drei Damen und einen Herrn zu ehren. Die vier besonderen Menschen hatten in der ersten Reihe Platz genommen, neben ihnen der Landrat und die Bürgermeister ihrer Heimatgemeinden. Nach einer musikalischen Einstimmung ergriff der Landrat das Wort. Er lies wissen „Der Advent ist mehr als nur eine Vorbereitung auf Weihnachten; er ist eine Zeit des Lichts, der Hoffnung und der Vorfreude. Der Advent erinnert uns daran, was in dieser Zeit wirklich zählt: Liebe, Gemeinschaft und das Warten auf etwas Besonderes. In diesem Sinne heiße ich Sie alle zur heutigen Feierstunde herzlich willkommen. Licht und Hoffnung, Gemeinschaft und Nächstenliebe – die bringen die vier Hauptpersonen der heutigen Feierstunde seit vielen Jahren in das Leben in ihren Dörfern und Städten, in ihren Gruppen, Kreisen und Vereinen und damit in das Leben vieler Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Dafür darf ich heute an • Edeltraud Billinger aus Linz, • Margret Heßler und • Anna Scharenberg – beide aus Hausen an der Wied und • Heinz-Jürgen Dröge aus Bad Hönningen die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz überreichen. Und weil besondere Anlässe einen entsprechend feierlichen Rahmen brauchen, haben wir Sie dazu in unser Roentgen-Museum eingeladen. Nacheinander beleuchtet Achim Hallerbach die Vita und das ehrenamtliche Tätigkeitsfeld der vier Geehrten, die aus dem Wiedtal und der Verbandsgemeinde Linz stammen. Nach der Ehrung ergriffen nochmal die jeweiligen Bürgermeister das Wort, bevor das musikalische Trio um Sängerin Ruth Zimmermann ein letztes Weihnachtliches Musikstück zum Besten gaben. Danach gab es nochmal ein paar Erinnerungsfotos, bevor es hinunter zum geselligen Teil des Nachmittags ging. Bei Wein und Wasser und kleinen Köstlichkeiten wurde noch ein wenig miteinander gefeiert, sofern man nicht wie einige Vertreter der Kommunalpolitik gleich zum nächsten Event aufbrechen mussten. (mabe) – Fotos: Marlies Becker