KREIS NEUWIED – Verständnis für gute Naturentwicklung fördern – Neuer Naturschutzbereit des Landkreises Neuwied hat sich konstituiert – Uwe Hoffmann bleibt 1. Vorsitzender

Nach Ablauf seiner fünfjährigen Amtsperiode hat sich kürzlich der neue Naturschutzbeirat des Landkreises Neuwied konstituiert und damit seine Arbeit aufgenommen. Bei den Naturschutzbehörden werden zu deren Beratung und Unterstützung sowie zur Förderung des Verständnisses für eine nachhaltige Entwicklung von Natur und Landschaft Beiräte für Naturschutz gebildet. Der Beirat umfasst zwölf Mitglieder. Vorschlagsberechtigt sind die anerkannten Naturschutzverbände, die kommunalen Spitzenverbände sowie die Landwirtschaftskammer und die Industrie u. Handelskammer (LWK, IHK).

In der Sitzung würdigte der Erste Kreisbeigeordnete des Landkreises Neuwied, Philipp Rasbach, die ausscheidenden Mitglieder des alten Beirats mit Dank für die geleistete Arbeit und das Engagement für den Naturschutz. Im Anschluss berief er folgende Personen als neue bzw. erneute Mitglieder in den Naturschutzbeirat (stellvertretende Mitglieder in Klammern):

Markus Harf (Ralf Seemann), beide kommunale Spitzenverbände;

Paulhorst Kann (Ralph Voigt), beide IHK;

Udo Franz (Sabrina Groschupf), beide LWK;

Inge Horn, Dt. Gebirgs-u. Wanderverein, Landesverband RLP e. V. (Daniel Neumann, Landesjagdverband (LJV));

Helmut Gelhardt, Bund für Umwelt u. Naturschutz Deutschland (BUND), (Torsten Loose, Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.);

Alexander Diel, Gesellschaft für Naturschutz u. Ornithologie Rehinland-Pfalz e. V. (GNOR), (Friedhelm Kurz, Landesfischereiverband);

Uwe Hoffmann (Michael Proca), beide LJV;

Dr. Paul Bergweiler, Arbeitskreis für Natur- und Umweltschutz Asbacher Land (ANUAL), (I.D. Isabelle Fürstin zu Wied, Naturpark/ Waldbesitzer);

Dr. Maria Dommermuth, Bereich Wissenschaft/ Fischereiwesen (Hermann Josef Heimbach, Bereich Naturschutz/ Wissenschaft);

Jörg Hilgers, Bereich Naturschutz/ Biotopbetreuer (Dr. Martin Abel, Bereich Naturschutz/ Imkerei);

Uwe Waschke, (Silvia Puderbach) beide NABU;

Petra Paffrath, (Michael Schulz), beide ANUAL.

Im Anschluss wählten die berufenen Mitglieder den bisherigen Amtsinhaber, Forstamtsleiter Uwe Hoffmann, erneut und mit einstimmigem Votum zum 1. Vorsitzenden des Naturschutzbeirates des Landkreises Neuwied. Philipp Rasbach gratulierte Uwe Hoffmann zur Wiederwahl und freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen Beirat.

Foto: Der 1. Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach gratulierte Uwe Hoffmann zur Wiederwahl als 1. Vorsitzender des Naturschutzbeirats des Landkreises Neuwied und freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen Beirat. Foto: Andrea Angermeer