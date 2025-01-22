KREIS NEUWIED – Verschobene Müllabfuhr und Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund des Tags der Arbeit (01.05.)

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied informiert über die geplanten Nachfuhren sowie die Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund des Feiertags am 1. Mai. Die Müllabfuhr wird aufgrund des Tags der Arbeit verschoben, es sind dementsprechend Nachfuhren geplant.

Die Abfuhrtermine vom … Fr., den 01.05., werden auf den Sa., den 02.05. …verschoben.

Die Wertstoffhöfe Neuwied, Linkenbach und Linz bleiben am Feiertag geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Entsorgung entsprechend an einem anderen Tag zu planen. Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied weist außerdem darauf hin, dass für die Abfuhr der grünen Tonne die PreZero GmbH zuständig ist. Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.abfall-nr.de.