KREIS NEUWIED – Verschobene Müllabfuhr und Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund der Karnevalsfeiertage

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied informiert über die geplanten Nachfuhren aufgrund der Karnevalsumzüge und die Schließung der Wertstoffhöfe am Rosenmontag.

Die Müllabfuhr wird aufgrund der Rosenmontagsumzüge verschoben, es sind dementsprechend Nachfuhren geplant.

Die Abfuhrtermine um die Karnevalstage vom …

Rosenmontag, den 16.02., werden auf den Di., den 17.02.

Di., den 17.02., werden auf den Mi., 18.02.

Mi., den 18.02., werden auf den Do., 19.02.

Do., den 19.02.., werden auf den Fr., 20.02.

Fr., den 20.02., werden auf den Sa., 21.02.

…verschoben.

Die Wertstoffhöfe Neuwied, Linkenbach und Linz bleiben am Rosenmontag geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Entsorgung entsprechend an einem anderen Tag zu planen. Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied weist außerdem darauf hin, dass für die Abfuhr der grünen Tonne die PreZero GmbH zuständig ist. Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.abfall-nr.de.