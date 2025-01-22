KREIS NEUWIED – Temporär eingeschränkte Öffnungszeiten bei der Kfz-Zulassung

Am 16. Oktober- und am 17.Oktober 2025 bleiben die Kfz-Zulassungsstelle Neuwied und die Nebenstellen Asbach, Dierdorf und Linz aufgrund einer notwendigen Schulung geschlossen. Vom 29. Oktober- bis 31.Oktober 2025 sind die Kfz-Zulassungsstelle Neuwied und die Nebenstelle Asbach, Dierdorf und Linz aufgrund einer zwingenden landesweiten Softwareumstellung ebenfalls nicht geöffnet. Vom 3. November- bis 7. November 2025 bleiben die Kfz-Zulassungsstellen Asbach, Dierdorf und Linz geschlossen. In der Hauptstelle Neuwied ist in dieser Zeit aufgrund der vorangegangenen landesweiten Softwareumstellung mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Sollten Aktualisierungen nötig werden, werden diese auf der Homepage der Kreisverwaltung Neuwied unter www.kreis-neuwied.de veröffentlicht. Die Kreisverwaltung Neuwied bittet um Verständnis und bedankt sich für die Rücksichtnahme.