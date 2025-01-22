KREIS NEUWIED – Servicepoint der Grundsicherung – HLU am 30. Oktober geschlossen

Aufgrund einer ganztägigen, internen Weiterbildungsmaßnahme bleibt der Servicepoint der Sozialabteilung der Kreisverwaltung Neuwied für die Bereiche Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU), Landespflegegeld und Landesblindengeld am Donnerstag, 30. Oktober 2025, geschlossen. Ab Freitag, 31. Oktober 2025, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zu den gewohnten Zeiten zu erreichen. In der Zwischenzeit können Anliegen per Post oder per E-Mail eingereicht werden. Die Kreisverwaltung Neuwied bittet um Verständnis und bedankt sich für die Rücksichtnahme.