KREIS NEUWIED – Schnuppertag bei der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR

Noch bevor ihre Ausbildung offiziell beginnt, hatten die beiden angehenden Auszubildenden zur Kauffrau für Marketingkommunikation Paula Weidung und Viktoria Naroschni die Gelegenheit, ihren zukünftigen Arbeitgeber näher kennenzulernen. Bei einem Besuch der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR erhielten sie erste Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche des Unternehmens, lernten ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen kennen und erfuhren mehr über die Arbeit der kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere zukünftigen Auszubildenden schon vor ihrem offiziellen Start einen so offenen und praxisnahen Einblick in unsere Arbeit erhalten konnten. Beide haben einen sehr positiven Eindruck hinterlassen“, betont Andreas Saal, Vorstand der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR.

Begleitet wurden die beiden Nachwuchskräfte von ihren Familien. Im Rahmen eines Rundgangs über das Betriebsgelände sowie durch Gespräche mit den Mitarbeitenden konnten sie sich ein Bild von den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern der Abfallwirtschaft machen. Auch die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, in der die beiden Frauen künftig ausgebildet werden, stellte ihre Aufgaben und Projekte vor.

Für die angehende Auszubildende Viktoria stand die Entscheidung für die Ausbildung bei der Abfallwirtschaft schnell fest: „Mir war es wichtig, eine Ausbildung zu finden, bei der ich mit meiner Arbeit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten kann. Die Abfallwirtschaft erfüllt eine wichtige Aufgabe für Umwelt und Gesellschaft.“

Landrat Achim Hallerbach sagte: „Es freut mich außerordentlich, dass wir mit der Abfallwirtschaft einen so attraktiven Ausbildungsbetrieb für vielfältige kaufmännische wie technische Berufe in unserer Region haben.“

Auch Viktorias Mutter zeigte sich nach dem Besuch beeindruckt: „Ich hätte nicht erwartet, dass das Thema ‚Abfallwirtschaft‘ so interessant sein kann. Es war spannend zu sehen, wie viele unterschiedliche Aufgabenbereiche hier zusammenkommen.“

Die Ausbildung der beiden Nachwuchskräfte beginnt am 01. August. Die neuen Kolleginnen und Kollegen freuen sich bereits auf die Zusammenarbeit mit den zukünftigen Auszubildenden und wünschen ihnen einen erfolgreichen Start in ihren neuen Lebensabschnitt.