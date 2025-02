KREIS NEUWIED – Ratsfrauen stärken ihr Know-how – Rege Teilnahme bei kommunalpolitischen Seminaren von Kreisvolkshochschule und Kreisverwaltung Neuwied

Politisches Engagement in der eigenen Kommune bietet Bürgerinnen und Bürgern die Chance, aktiv die Zukunft ihrer Heimat mitzugestalten. Ein grundlegendes Verständnis des Kommunalrechts ist dabei unerlässlich. Die Kreisvolkshochschule Neuwied und die Gleichstellungsstelle haben daher gemeinsam ein Seminar für Ratsfrauen organisiert, das genau dieses Wissen vermittelt. Als Referentin konnte Diana Wonka, Büroleiterin der Kreisverwaltung, gewonnen werden. „Ich war sofort dabei“, betont Diana Wonka. „Es ist mir ein Anliegen, dass Ratsfrauen in der Praxis wissen, wie sie ihre Vorhaben effektiv und rechtssicher umsetzen können. Dafür müssen sie die Abläufe, Aufgaben und Rechte genau kennen.“

Das Seminar richtete sich gezielt an (neu gewählte) Ratsfrauen. „Noch immer ist der Anteil von Frauen in der Politik weitaus geringer als der von Männern. Mit unserem Seminar wollen wir den Frauen das Rüstzeug geben, um gut in die neuen Aufgaben hineinzuwachsen, damit sie beim nächsten Mal wieder kandidieren und bestenfalls weitere Frauen für die politische Arbeit gewinnen!“, erklärt Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Neuwied, Daniela Kiefer. Sie sieht strukturelle Hürden als einen der Gründe für den geringen Frauenanteil in der Politik: „Ratssitzungen erfordern viel Zeit und finden oft zu Zeiten statt, in denen Frauen Care-Arbeit leisten – sei es die Betreuung von Kindern, die Haushaltsführung oder die Pflege von Angehörigen.“

Dennoch betont Kiefer die Bedeutung des politischen Engagements von Frauen: „Es ist entscheidend, dass Frauen ihre Perspektiven und ihr Know-how in die Politik einbringen. Hier werden die Weichen für die Zukunft gestellt, und Frauen sollten aktiv daran mitwirken.“

Aufgrund der großen Nachfrage wurde kurzerhand ein zusätzliches Seminar angeboten. „Um den Teilnehmerinnen ein optimales Lernumfeld zu bieten, ist eine überschaubare Gruppengröße wichtig. Deshalb haben wir uns entschieden, ein zweites Seminar anzubieten“, erläutert Simone Kirst, Leiterin der Kreisvolkshochschule Neuwied.

Die Seminare erwiesen sich als voller Erflog: Die Teilnehmerinnen aus dem Landkreis Neuwied zeigten großes Interesse an den vermittelten Inhalten und äußerten den Wunsch, zukünftig weitere kommunalpolitische Veranstaltungen zu besuchen. In diesem Sinne: Viel Erfolg bei der Ratsarbeit – Fortsetzung folgt!