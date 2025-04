KREIS NEUWIED – Neue Tourismus-Broschüre lädt zu spannenden Kirchen-Entdeckungen ein – 26 Kirchen, Klöster und Kapellen auf 64 Seiten – Geschichten zu Entstehung und Baugeschichte plus weiterführende Informationen

Zu spannenden Kirchen-Entdeckungen lädt die neue Tourismusbroschüre der Wirtschaftsförderung des Landkreis Neuwied „Natürlich Rhein-Westerwald – Kirchen, Klöster und Kapellen“ ein. Die 64 Seiten umfassende Publikation präsentiert 26 Kirchen, Klöster und Kapellen, wie auch einen besonderen historischen Friedhof im Landkreis Neuwied und beinhaltet neben interessanten Geschichten zur Entstehung und Baugeschichte auch weiterführende Informationen, die zu einem Besuch, einer Führung oder einem Gottesdienst einladen.

Ohne Frage gibt es in der Region wesentlich mehr als 26 sakrale Bauwerke, die von besonderem kunsthistorischen wie baugeschichtlichen Interesse sind. Die ausgewählten Kirchen, Klöster und Kapellen bieten jedoch zweifelsfrei eine facettenreiche Auswahl an interessanten Orten des christlichen Glaubens, die es zu entdecken gilt. „Schließlich liegt der Landkreis Neuwied inmitten einer uralten Kulturlandschaft, die schon immer Begehrlichkeiten weckte, wo weltliche, aber auch kirchliche Macht wirkten und ihren Herrschaftsanspruch durch Bauwerke manifestierten“, stellt Landrat Achim Hallerbach entsprechend fest.

Die Wurzeln vieler sakraler Bauten im Landkreis Neuwied gehen zurück bis ins frühe Mittelalter, erzählen von ruhigen wie unruhigen Zeiten, erlebten immer wieder Veränderung und auch Neubeginn. Sie spiegeln aber auch Kunstverstand, Handwerkskönnen, Glaube und Gottvertrauen im Kontext der Geschichte wider. „Zahlreiche Orte der Marienverehrung finden sich hier, wie beispielsweise die im Wald gelegene Kirchenruine Hausenborn bei Isenburg oder aber auch die Wallfahrtskirchen St. Johannes-Baptist in Bruchhausen oder die Kirche Zur schmerzhaften Gottesmutter in Asbach-Niedermühlen“, zählt Regionalmarketing-Projektleiter Jörg Hohenadl exemplarisch auf und ergänzt. „Wir können stolz auf unser reiches kulturelles Erbe sein, welches sich eben auch in Klöstern, Kirchen und Kapellen widerspiegelt.“

In den gesamten Kontext passt es hinein, dass im Landkreis Neuwied auch Klostergemeinschaften, wie etwas die Waldbreitbacher Franziskanerinnen, die Ordensgemeinschaften der Johannesschwestern von Maria Königin und der Missionare vom Hl. Johannes dem Täufer oder die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in Hausen, gegründet wurden.

Erlaubte Glaubensvielfalt in Neuwied führte wiederum zur Ansiedlung der Herrnhuter Brüdergemeinde oder der Mennoniten, die hier ihre Gemeinden gründeten und ihre Gotteshäuser errichteten.

Unter den 26 ausgewählten Bauten sind stattliche Kirchen, aber auch kleine Kapellen wie die in Solscheid aus Holz errichtete Marienkapelle oder die erst 2019 durch privates Engagement gebaute und eingeweihte Marienkapelle in Asbach-Wilsberg.

Landrat Achim Hallerbach freut sich über die Erweiterung der Natürlich Rhein-Westerwald – Entdeckerreihe um die 3. Themen-Broschüre und ist sich sicher, dass die vorgestellten Orte viele Bewohner und Besucher gleichermaßen interessieren werden. „Viele der vorgestellten Kirchen, Klöster und Kapellen sind zwar bekannt, aber die Hintergründe fehlen oft. Zudem gibt es auch Plätze, wie die einstige Zisterzienserinnen-Klosterkirche in Sankt Katharinen, die Wülfersberger Kapelle in Neuwied-Gladbach oder die im Wald versteckte uralte Ütgenbacher Florinuskapelle, die bestimmt zu neuen Entdeckungen locken werden“, weiß der Landrat zu berichten. Die Feststellung von Achim Hallerbach gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass die meisten Kirchenbauten auch an Rad- und Wanderwegen liegen und damit zu Wandertouren mit besonderem Mehrwert einladen.

Nicht zuletzt lädt der Neuwieder Landrat dazu ein, die Stille der Orte neu zu erfahren, um vielleicht daraus auch Kraft zu ziehen. „Nehmen Sie sich die Zeit, besuchen Sie die vorgestellten Stationen, halten Sie inne, horchen Sie hinaus und vielleicht spüren Sie ein Stück der spirituellen Kraft, die diesen Plätzen inne wohnt“, so empfiehlt es Landrat Achim Hallerbach. Es sind besondere Orte, die wie der Landkreis Neuwied viel zu erzählen haben.

Die neue Broschüre bietet über QR-Codes Verknüpfungen zu den Seiten der kirchlichen Informationsportale, den Kommunen oder Fördervereinen.

Die „Natürlich Rhein-Westerwald – Kirchen, Klöster und Kapellen“ Broschüre befindet sich derzeit im Druck und wird nach Ostern in den Tourist-Informationen bzw. in den Verwaltungen der Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied verfügbar sein.

Sie ist kostenfrei auch bei der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied, E-Mail: info@wfg-nr.de, Telefon: 02631-28212, zu beziehen. Ebenso können die Inhalte auch nach Ostern über die Webseite der Wirtschaftsförderung ( www.wfg-nr.de/ tourismusstandort/natuerlich-rhein-westerwald ) abgerufen werden.