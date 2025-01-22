KREIS NEUWIED – Meister der Inszenierung von Großereignissen – Landrat Achim Hallerbach und Kreiswirtschaftsförderer Harald Schmillen besuchten APA Brands Events Solutions in Neuwied

Mit dem Neuwieder Unternehmen APA Brands Events Solutions erhielten die Meister der Inszenierung globaler Großereignisse jetzt Besuch von Landrat Achim Hallerbach und dem Geschäftsführer der Wirtschafsförderung des Landkreises (WFG), Harald Schmillen.

Aus diesem Anlass hatte es sich Geschäftsführer Peter Adelfang nicht nehmen lassen, seinen beiden Gästen die von ihm und seinem Partner Christoph Parbel vor 40 Jahren gegründete Produktionsstätte zur Ausstattung internationaler Events persönlich und zugleich mit viel Herzblut noch näher zu bringen.

„Mir gefallen die klaren Ansagen und die eindeutige Handschrift, mit denen APA sein Unternehmen gepaart mit kreativem Esprit erfolgreich betreibt. Vier Jahrzehnte internationales Marketing ohne Grenzen made in Landkreis Neuwied, das ist eine reife, aber stets erfrischend ideenreiche Leistung. Mit ihrer weltweiten Reputation machen unsere Marketing-Profis auch Werbung für unseren Landkreis Neuwied“, zollte Landrat Achim Hallerbach dem Lebenswerk von Peter Adelfang und Christoph Parbel Respekt.

Der APA-Unternehmenskern identifiziert sich dadurch, geistreiche Lösungen im Werbekosmos zu denken und zu gestalten, um so die Eventwelten und Marken auf internationaler Bühne phantasievoll in Szene zu setzen. Dabei spielt APA zwar auch mit (Werbe-) Banden, aber eben nicht nur. Beim Rundgang durch die Firmenzentrale im Neuwieder Hofgründchen ebenfalls mit dabei: Angela Breithausen, ihres Zeichens Head of Administration & Finance.

Als Unternehmen für internationale Mega-Events ist APA im Rahmen dieses Global Playing insbesondere im Sport verortet. „Die Olympischen Spiele und die Fußball-Europameisterschaften zählen ebenso dazu wie das DFB-Pokalfinale, die Handball-WM und große Ski- und Biathlon Weltcups. Auch der Bundespresseball ist in unserem Portfolio vertreten.

Als Generalausstatter des DFB haben wir gerade die erste Runde im DFB-Pokal an 32 Spielorten werbetechnisch geplant und gestaltet. Insgesamt kommt APA auf beeindruckende 700 Eventtage“, erläutert Peter Adelfang.

„Geplant“, „Durchdacht“, „Umgesetzt“ nennt der APA-Geschäftsführer die Dreifach-Formel für sein Erfolgsrezept und wie in der Spitzengastronomie muss es gerade in der Nachbereitung von Großveranstaltungen „a la minute“ gehen. „Ohne klare Ansagen geht da gar nichts und Druck ist so normal wie Training im Sport: Aber wie heißt es doch so treffend: `Wem es in der Küche zu heiß ist, der sollte kein Koch werden´“, bringt es Peter Adelfang auf den Punkt.

In der Tat steckt hinter der Kreation schillernder Glitzerwelten harte Arbeit abseits ausbalancierter Freizeit- und Arbeitswelten sowie ein großer Anteil Heimatverbundenheit. Es ist naheliegend, dass Landrat Achim Hallerbach diese Bindung auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt im Landkreis besonders wertschätzt.

Zum Leitmotiv internationaler Reputation bei regionaler Verbundenheit zählt nämlich ebenfalls, dass ausgebildet wird, um die jungen Leute als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. So bildet APA jährlich Veranstaltungskaufleute, Industriekaufleute, Kaufleute für Büromanagement und regelmäßig Mediengestalter, Fachlageristen und Fachinformatiker aus.

„Wenn alles zueinander passt, ist die Unternehmens-Identifikation die logische Folge und die ist mit effektivem Team Spirit die Voraussetzung für die von APA geschaffene Nachfrage“, sind sich Landrat Achim Hallerbach und Kreiswirtschaftsförderer Harald Schmillen einig.

Erwiesener Erfolg bis weit in internationale Ebenen bei gleichzeitiger lokaler Verwurzelung im Landkreis Neuwied bilden den gemeinsamen Nenner der Global Player und Hidden Champions zwischen Rhein, Wied und Westerwald, zu denen sich APA zählen darf: „Deshalb greifen auch wir im Kreishaus gerne auf den Einfallsreichtum, die Professionalität und das Know-how unserer Partner wie APA zurück“, lobt Landrat Achim Hallerbach.