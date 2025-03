KREIS NEUWIED – Landrat lobt Naturgenuss-Projekt als Vorzeigemodell – Beim ersten Netzwerktreffen 2025 informierten sich rund 30 Partner über die in diesem Jahr geplanten Aktionen

„Das Naturgenuss-Projekt unserer Wirtschaftsförderung im Landkreis hat sich zu einem anerkannten Vorzeigemodell entwickelt, das unsere reizvolle Kulturlandschaft und die touristischen Potentiale unserer Region gezielt im Sinne des sanften Tourismus in Szene setzt.“ Die Anerkennung von Landrat Achim Hallerbach für die Westerwälder Erzeuger- und Gastro-Initiative rund um gute regionale Lebensmittel fußt auf stetig gewachsenen Erfolgen. Beim ersten Netzwerktreffen 2025 im Landhotel Fernblick in Hümmerich konnten sich kürzlich rund 30 Partner über die in diesem Jahr geplanten Aktionen für 2025 informieren und ihre Eindrücke im Gespräch vertiefen.

Das Ende 2019 gestartete Regionalprojekt Naturgenuss hat sich über die vergangenen Jahre mit seinen nunmehr fast 90 Partnerbetrieben aus Landwirtschaft, Manufaktur und Gastronomie einen Namen gemacht. Die Veranstaltungsreihe „Advent auf den Höfen“ im November und Dezember ist mittlerweile schon ein Klassiker in der Westerwälder Regionalvermarktung. Aber auch der jährliche Regionalmarkt, die Beef Wochen, der gedruckte Sortimentsführer mit Erzeugerübersicht und die Rezeptbroschüre werden gut nachgefragt.

Im Landhotel Fernblick in Hümmerich, ebenfalls ein Naturgenuss Partnerbetrieb, trafen sich nun zahlreiche teilnehmende Betriebe, um von Jörg Hohenadl, Mitarbeiter der Kreiswirtschaftsförderung und Projektleiter der Initiative, von den aktuellen Planungen und Aktionen für das Jahr 2025 zu erfahren.

Seit seinen Anfängen wird das Projekt von Landrat Achim Hallerbach maßgeblich unterstützt und gefördert. Vor den Vertreterinnen und Vertretern der Partnerbetriebe betonte der Landrat, dass Naturgenuss auch im Bereich der mittelständischen Unternehmen in der Region sehr positiv aufgenommen würde. Weiterhin legte er den Fokus auf die Ende Juni stattfindenden Westerwälder Holztage in Oberhonnefeld-Gierend.

„In diesem Jahr ist bei unserem Erfolgsformat eine ganz besondere Regionalkomponente durch das neu vergebene Catering an einen Naturgenuss-Gastgeber, wie auch durch den angegliederten Naturgenuss Regionalmarkt gegeben. Wer an diesem Markt teilnimmt, wird über die Großveranstaltung der Westerwälder Holztage besondere Aufmerksamkeit erfahren“, ist Landrat Achim Hallerbach zuversichtlich.

Von Projektleiter Jörg Hohenadl erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Überblick über alle Aktionen des Jahres 2025. So soll es aufgrund des hohen Interesses wieder die Beef-Wochen im Mai/Juni geben. Dabei steht Westerwälder Premium-Rindfleisch durch Angebote wie Beef Tasting, Grillkurse und Nose to tail Menü im Mittelpunkt. Weiterhin werden Apfel und Kartoffel im Jahr 2025 mit diversen Veranstaltungen und Aktionen zum Schwerpunkt-Thema.

Ob Apfelblütenwanderung mit Picknick im Naturpark, Nostalgische Apfelkuchentafel im Grünen, Apfelsaftpressaktionen, Apfel- und Kartoffeltestessen oder regionale Feinschmecker-Menüs im Herbst – der Bogen spannt sich vom Frühling bis in den Advent, wo die Reihe „Advent auf den Höfen“ in die 5. Runde geht und auch dort mit Bratapfel und Apfelglühwein den fruchtigen Faden aufgreifen wird.

„Die Naturgenuss-Formate sind in ihrer Beliebtheit stetig gewachsen. Auch das aktuelle Thema „Apfel und Kartoffel dürfte zum leckeren Erfolgsmodell werden“, richtet Landrat Achim Hallerbach seinen Dank auch an seinen ideenreichen Naturgenuss-Projektleiter Jörg Hohenadl.

Foto-Unterzeile: Beim ersten Netzwerktreffen 2025 im Landhotel Fernblick in Hümmerich freute sich Landrat Achim Hallerbach und Naturgenuss-Projektleiter Jörg Hohenadl über rund 30 Partner, die sich über die in diesem Jahr geplanten Aktionen für 2025 informieren und in Austausch kommen wollten. Foto: Thomas Herschbach