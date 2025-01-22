KREIS NEUWIED – Landkreis Neuwied baut Bildungslandschaft weiter aus

Im Landkreis Neuwied wird die Weiterentwicklung der Bildungslandschaft vorangetrieben: Mit der aktualisierten Zielvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Regionalagentur Kommunales Bildungsmanagement Rheinland-Pfalz – Saarland sichert sich der Landkreis professionelle Unterstützung, um zentrale Bildungsprojekte vor Ort weiter auszubauen und nachhaltig zu sichern. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung vom 1. Kreisbeigeordneten Philipp Rasbach und Dr. Katja Wolf, Leiterin der Regionalagentur.

Ein zentraler Schritt für den Landkreis ist die Verstetigung der Bildungskoordination nach dem Ende des Programms „Bildung integriert“. Damit bleibt das Bildungsbüro Neuwied als wichtige Koordinierungsstelle erhalten. Es sorgt weiterhin dafür, Bildungsangebote im Landkreis transparent zu machen, Akteure zu vernetzen und bedarfsgerechte Strukturen für Bürgerinnen und Bürger zu stärken. „Die Bildungslandschaft des Landkreises Neuwied vernetzt sich weiter und stellt sicher, dass alle Bürgerinnen und Bürger das zu ihren Bedarfen passende Bildungsangebot finden“, so Philipp Rasbach.

Für die kommenden Jahre setzt der Landkreis klare inhaltliche Schwerpunkte: Die MINT-Region Neuwied soll langfristig gesichert und weiterentwickelt werden. Durch neue Kooperationen sollen zusätzliche Bildungsangebote in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik entstehen. Gleichzeitig wird die Berufsorientierung im Landkreis gezielt gestärkt, indem Schulen und regionale Akteure enger zusammenarbeiten. Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern konkrete Perspektiven für ihren beruflichen Werdegang zu eröffnen.

Auch die Verbesserung von Bildungschancen bleibt ein zentrales Anliegen im Landkreis Neuwied. Das Bildungsbüro unterstützt die Umsetzung des Startchancen-Programms und fördert die Zusammenarbeit zwischen Schulen und den Akteuren in den Sozialräumen, um gezielt auf unterschiedliche Bedarfe eingehen zu können. Philipp Rasbach betont „Gleiche Bildungschancen für alle zu schaffen ist für uns ein Ziel von großer Bedeutung. Mit dem Startchancen-Programm steht uns ein Förderprogramm zur Verfügung, mit welchem wir diesem wichtigen Ziel näherkommen.“

Die Regionalagentur begleitet diese Entwicklungen weiterhin beratend. Neben einer individuellen Begleitung bei der Steuerung ihrer Projekte profitiert die Bildungskoordination von kostenfreien Qualifizierungen und einem Netzwerk, das den Austausch mit anderen Bildungsbüros ermöglicht.

„Ich freue mich, dass die Bildungslandschaft im Landkreis Neuwied neuen Schwung bekommt“, so Katja Wolf. „Es gibt im Landkreis bereits vielfältige Netzwerke, insbesondere im MINT-Bereich. Diese Grundlage wollen wir gemeinsam ausbauen und dafür nutzen, Bildungschancen im Landkreis weiter zu verbessern.“