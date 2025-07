KREIS NEUWIED – Lana Horstmann bedankt sich für die Nominierung und nimmt die erneute Kandidatur zur Landtagswahl 2026 an – Landtagsabgeordnete Lana Horstmann zeigt sich dankbar und motiviert für die bevorstehende Landtagswahl im kommenden Jahr

Nach ihrer Nominierung am 5. Juli für den Wahlkreis Neuwied zeigt Lana Horstmann große Freude und bekräftigt ihr Engagement, ihre Region auch künftig im Mainzer Landtag vertreten zu dürfen. An diesem Tag wurde auch Marie-Christin Ockenfels für den Wahlkreis Linz am Rhein/Rangsdorf von den Delegierten gewählt sowie Nicole Hahn als ihre B-Kandidatin. „Marie-Christin und ich, wir sind engagierte Vertreterinnen der SPD und setzten uns sich für soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung und eine lebendige Gemeinschaft ein“, so die Landtagsabgeordnete.

Als B-Kandidat von Lana Horstmann wurde an diesem Tag Sören Ramseger aus der Verbandsgemeinde Puderbach für die Landtagswahl gewählt. Unter den ersten Gratulanten war die Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Sie betonte, dass Lana Horstmann eine wichtige Repräsentantin im Mainzer Landtag ist und als Sprecherin für Arbeit und Soziales eine starke Position innehat.

„Ich danke allen für die Unterstützung. Mein Ziel ist es und eine Ehre zugleich, unsere Region auch in der nächsten Amtszeit im Landtag vertreten zu dürfen. Es ist mir ein Anliegen, die Stimme der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis zu sein“, erklärt Lana Horstmann mit Freude. Sie hebt dabei die wichtige Unterstützung hervor, die die Region in der laufenden Wahlperiode erhalten hat. In diesem Zeitraum von 2021 bis heute wurden insgesamt etwa 350 Millionen Euro für den Landkreis Neuwied bewilligt. Diese Summe umfasst Förderungen in Bereichen wie Sportstätten, Denkmalschutz, Brand- und Katastrophenschutz, Gesundheit, Kriminalprävention, Kommunalentwicklung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Kitas und Schulen, Investitionsstock, den kommunalen Entschuldungsfonds sowie allgemeine Finanzzuweisungen. „Dafür stehe ich und dafür setze ich mich ein – für meine Heimat und die Menschen hier“, so die Abgeordnete. Mit ihrem Einsatz möchte sie weiterhin dazu beitragen, den Kreis Neuwied zu stärken und die Anliegen ihrer Bürgerinnen und Bürger im Landtag zu vertreten. Lana Horstmann blickt optimistisch auf die kommende Wahl und freut sich auf die kommenden Monate des Wahlkampfs und den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, den sie „gemeinsam mit Sören sowie einem starken Team der SPD im Land und vor Ort“ bestreiten wird.