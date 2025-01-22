KREIS NEUWIED – Kreisverwaltung Neuwied führt Online-Terminvergabe für die Ausländerbehörde ein – Digitale Terminbuchung startet zum 1. August 2026 – Freischaltung der Termine bereits ab dem 20. Juli 2026

Die Kreisverwaltung Neuwied setzt ihren Modernisierungskurs fort und führt für die Ausländerbehörde des Landkreises Neuwied ein Online-Terminvergabetool ein. „Ab dem 1. August 2026 können Bürgerinnen und Bürger ihre Termine bei der Ausländerbehörde online vereinbaren. Die Freischaltung der verfügbaren Termine erfolgt bereits ab dem 20. Juli 2026“, nennt Landrat Achim Hallerbach konkrete Daten.

Für die Bürgerinnen und Bürger ist die neue Terminvergabe plangemäß vor allem mit kürzeren Wartezeiten im Vergleich zum bisherigen Front-Office-Betrieb verbunden. Zudem besteht die Möglichkeit, entsprechend der ausgewählten Leistung direkt einen Termin bei der jeweils zuständigen Sachbearbeiterin beziehungsweise dem zuständigen Sachbearbeiter zu buchen.

„Mit der Einführung der Online-Terminvergabe schaffen wir einen zeitgemäßen und bürgerfreundlichen Zugang zu den Dienstleistungen unserer Ausländerbehörde. Die digitale Terminsteuerung ermöglicht eine bessere Planbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere Mitarbeitenden und trägt dazu bei, Wartezeiten deutlich zu reduzieren“, erläutert Sven Adamczewski, Referatsleiter der Ausländerbehörde des Landkreises Neuwied.

Auch Landrat Achim Hallerbach sieht in der Einführung des neuen Angebots einen wichtigen Schritt für die Verwaltung: „Die Digitalisierung unserer Verwaltungsleistungen ist ein zentraler Baustein für einen modernen Bürgerservice. Mit der Online-Terminvergabe gehen wir einen weiteren Schritt auf unserem Weg zu einer leistungsfähigen, serviceorientierten und bürgernahen Kreisverwaltung.“ Notfalltermine werden weiterhin in begrenzter Anzahl vor Ort angeboten. Bei Rückfragen zur Terminbuchung steht die Ausländerbehörde unter abh@kreis-neuwied.de zur Verfügung.

Foto: Digitaler Bürgerservice – Referatsleiter Sven Adamczewski, präsentiert die neue Online-Terminvergabe der Ausländerbehörde. Foto: Martin Boden/Kreisverwaltung Neuwied