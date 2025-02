KREIS NEUWIED – Kreisverwaltung mit geänderten Öffnungszeiten im närrischen Endspurt

Dem närrischen Endspurt werden sich auch die Öffnungszeiten der Kreisverwaltung Neuwied anpassen: An Schwerdonnerstag, 27. Februar 2025 und an Veilchendienstag, 4. März 2025, bleibt die Kreisverwaltung inklusive aller Außenstellen ab 12:00 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. An Rosenmontag, 3. März 2025, ist die Verwaltung ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Wir bitten um Verständnis und wünschen unbeschwerte Freude an den Höhepunkten der 5. Jahreszeit.