KREIS NEUWIED – Kita-Paket für mehr Sicherheit – Über 7 Millionen Euro vom Land für den Ausbau der Kitas – Lana Horstmann: „Melsbach profitiert mit 85.000 Euro“

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann betont: „Unser Ziel ist eine verlässliche und stetig bessere Betreuung in den Kitas. Dabei arbeiten wir eng mit den Kommunen zusammen, investieren in mehr Personal und schaffen zusätzliche Kita-Plätze – wir investieren in Steine und Beine, wie es unser Bildungsminister Sven Teuber so schön formuliert hat.“ Die Kita Melsbach erhält aus dem Kita-Paket eine Fördersumme von 85.000 Euro. Mit diesem Geld können neue Plätze für unsere Kleinen geschaffen und gleichzeitig die Familien entlastet werden. Marie-Christin Ockenfels, Landtagskandidatin im Wahlkreis 3 und Co-Vorsitzende der SPD im Kreis Neuwied, ergänzt: „Der Ausbau der Kitas ist eine zentrale Säule für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ist wichtig, dass wir in die frühkindliche Bildung investieren, um jungen Familien den Rücken zu stärken und den ländlichen Raum weiterhin attraktiv zu gestalten.“ Lana Horstmann resümiert: „Der Wachstum in den vergangenen zehn Jahren in Rheinland-Pfalz ermöglichte rund 15 Prozent mehr Plätze, zusätzlich längere Betreuungszeiten und rund 30 Prozent mehr Personal. Wenngleich die Kitas auch Sache der Kommunen sind, helfen wir, wo es möglich ist, um den ländlichen Raum für junge Familien und Menschen attraktiver zu machen und zu stärken.“