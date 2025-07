KREIS NEUWIED – Jetzt anmelden und fit machen für die Jugendarbeit – Jugendleiter-Card „Juleica“ erwerben: Grundausbildung für Ehrenamtliche in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach im November

Die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach bietet in Kooperation mit der Kreisjugendpflege Neuwied im Herbst 2025 erneut eine Grundausbildung zum Erwerb der Jugendleiter-Card, kurz „Juleica“, an. Die Schulung im Rengsdorfer Gemeindehaus (Westerwaldstraße 11) richtet sich an engagierte Jugendliche und junge Erwachsene ab 15 Jahren, die entweder bereits in der Jugendarbeit mitwirken oder neu einsteigen möchten.

In der Praxis ist das ehrenamtliche Wirken junger Menschen in der Kinder- und Jugendarbeit kaum wegzudenken. Wertvolle Arbeit leisten sie etwa in Jugendtreffs, in Freizeitaktionen und in vielen verschiedenen Projekten.

Die Juleica ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit. Sie dient nicht nur als Qualifikationsnachweis und Legitimation, sondern auch als Ausdruck der gesellschaftlichen Anerkennung für das wichtige ehrenamtliche Engagement. Die Juleica ist ab 16 Jahren zu beantragen, drei Jahre gültig und kann durch sogenannte Up-Date-Schulungen verlängert werden. Voraussetzung ist auch die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs.

Die Ausbildung vermittelt fundiertes Wissen zu Aufgaben und Funktionen einer Jugendleitung, zur Gruppenpädagogik, zu psychologischen und rechtlichen Grundlagen, der Organisation von Maßnahmen sowie zu Fragen des Jugendschutzes. Die Schulung in Rengsdorf ist in zwei Teile untergliedert: der erste Teil findet vom 7. bis 9. November 2025 (ohne Übernachtung) statt; der zweite Teil folgt dann am 15. November 2025. Optional kann ein Erste-Hilfe-Kurs am 29. November 2025 besucht werden. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 25,00 Euro. Für den Erste-Hilfe-Kurs sind 50,00 Euro zu entrichten. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter folgenden Kontaktadressen: Jugendpflege Rengsdorf-Waldbreitbach, Email: jugendpflege@vg-rw.de, Tel. 02636 / 61 -115 und Kreisverwaltung Neuwied: Email: jugendarbeit@kreis-neuwied.de, Tel. 02631/803- 189 & – 442