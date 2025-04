KREIS NEUWIED – Gemeinsam für ein besseres Klima in die Pedale treten – STADTRADELN 2025: Ab 7. Juni geht’s los! – Frühstarter in Unkel, Linz und Asbach sind schon im Mai aktiv

Radeln für den Klimaschutz, die Gesundheit und mehr Lebensqualität: Der Landkreis Neuwied ist auch 2025 wieder mit voller Energie bei der Klimabündnis-Kampagne STADTRADELN dabei! Vom 7. Juni bis zum 27. Juni 2025 heißt es drei Wochen lang kräftig in die Pedale treten – egal ob allein, im Team, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit. Schon vorher starten die Verbandsgemeinden Unkel, Linz und Asbach – ganz nach dem Motto: Jeder Kilometer zählt!

„Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu motivieren, auf´s Rad umzusteigen, CO2 zu sparen und ein deutliches Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Im letzten Jahr wurden im Kreis beeindruckende 144.750 Kilometer erradelt. Das entspricht mehr als drei Erdumrundungen und rund 25 Tonnen eingespartem CO2“, berichtet Landrat Achim Hallerbach und freut sich auch in diesem Jahr auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Mitmachen ist auch in diesem Jahr kinderleicht! Einfach auf www.stadtradeln.de registrieren, Kommune auswählen und losradeln. Auch Unternehmen, Schulklassen, Vereine, Kommunalpolitikerinnen und -politiker sind eingeladen, sich zu beteiligen. Ganz egal, ob allein, in bestehenden Teams oder mit eigenen Gruppen.

Die Aktionszeiträume im Landkreis Neuwied gestalten sich wie folgt. Hinweis: Es kann auch an mehreren Zeiträumen in unterschiedlichen Verbandsgemeinden teilgenommen werden, zum Beispiel bei einem Wohnort in Linz und einem Arbeitsort in Bad Hönningen.

Mai – 30. Mai 2025: Verbandsgemeinde Unkel, Verbandsgemeinde Linz Mai – 7. Juni 2025: Verbandsgemeinde Asbach Juni – 27. Juni 2025: Landkreis Neuwied (alle Verbandsgemeinden), Stadt Neuwied, Verbandsgemeinde Bad Hönningen, Verbandsgemeinde Puderbach Juni – 5. Juni 2025: Verbandsgemeinde Dierdorf

„Die Aktion heißt zwar STADTRADELN, aber auch auf dem Land wird viel gefahren. Mit dem E-Bike ist das heute gar kein Problem mehr,“ sagt Klimaschutzmanagerin des Kreises Neuwied, Janine Sieben begeistert.

Immer mit dabei: die STADTRADELN-App! Diese bietet neben dem reinen Kilometerzählen weitere Vorteile. Mit wenigen Klicks können Hindernisse, Schlaglöcher oder gefährliche Stellen direkt gemeldet werden. „In Verbindung mit der digitalen Meldefunktion ist es möglich, Verbesserungsmöglichkeiten im Radwegenetz direkt an die Politik weiterzugeben,“ betont Landrat Achim Hallerbach.

Übrigens: Auch in diesem Jahr winken wieder attraktive Preise. Und wer schon immer mal ausprobieren wollte, den Arbeits- oder Schulweg mit dem Rad zurückzulegen, findet jetzt die perfekte Gelegenheit. Beim STADTRADELN 2025 geht es um mehr als nur Wettbewerb, es geht um Bewegung, Gemeinschaft und den aktiven Klimaschutz.