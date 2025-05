KREIS NEUWIED – Funklöchern auf der Spur – Landkreis Neuwied ruft zur Mobilfunk-Messwoche auf – Bundesweite Mobilfunk-Messwoche vom 26. Mai bis 1. Juni 2025 lädt zum Mitmachen ein

Eine stabile Mobilfunkverbindung ist heute unverzichtbar, ob auf dem Weg zur Arbeit, bei einem Treffen mit Freunden oder beim Spaziergang im Wald. Die erste bundesweite Mobilfunk-Messwoche vom 26. Mai bis 1. Juni 2025 bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, die Netzverfügbarkeit aus Nutzerperspektive in ihrer Region sichtbar zu machen. „Je mehr Menschen mitmachen, desto genauer wird das Bild der Mobilfunkversorgung vor Ort. Die gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Kommunen ist eine wichtige Chance, aktiv zur langfristigen Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur beizutragen“, weist Landrat Achim Hallerbach auf den sich ergebenden Vorteil hin.

Gerade in ländlichen oder topografisch anspruchsvollen Gebieten wie dem Landkreis Neuwied bietet die Mobilfunk-Messwoche eine wertvolle Gelegenheit, den tatsächlichen Status quo zu erfassen.

„Nutzen Sie die Messwoche. Machen Sie mit und tragen Sie dazu bei, die Mobilfunkabdeckung in unserem Landkreis zu verbessern“, betont Landrat Achim Hallerbach. „Eine verlässliche Netzabdeckung kann nicht nur im Alltag, sondern auch im Notfall entscheidend sein und im Ernstfall den Unterschied machen.“

Während der bundesweiten Mobilfunk-Messwoche können Interessierte mit ihrem Smartphone und der kostenlosen App der Bundesnetzagentur zur Breitbandmessung die Mobilfunkversorgung in ihrer Umgebung erfassen. Die gesammelten Daten liefern wertvolle Erkenntnisse über das tatsächliche Nutzererlebnis und tragen so zur weiteren Verbesserung der Netzqualität bei. Die Ergebnisse fließen anonymisiert in die Funklochkarte des Gigabitgrundbuchs ein.

Mit der Mobilfunk-Messwoche setzt die Bundesregierung ein zentrales Vorhaben aus ihrer Digitalstrategie um: Künftig soll die Qualität der Mobilfunknetze verstärkt am tatsächlichen Nutzungserlebnis gemessen werden – genau das macht die Aktion sichtbar.