KREIS NEUWIED – Fördermittel für Baumaßnahmen beantragen – Dorferneuerungsprogramm des Landes: Schwerpunktförderung „Innenentwicklung und Erhalt lebendiger Ortskerne“

In diesem Jahr steht privaten Antragstellern im Landkreis Neuwied im Dorferneuerungsprogramm ein Förderkontingent in Höhe von rund 440.000 Euro für geeignete Vorhaben zur Verfügung. „Der Fördertopf ist wieder gut gefüllt. Dies ermöglicht eine finanzielle Unterstützung für Bauherrinnen und Bauherren, die ein älteres Gebäude sanieren möchten“, betont der Erste Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach.

Die Schwerpunktförderung des Dorferneuerungsprogramms ist auf Maßnahmen der Innenentwicklung, wie die Umnutzung leerstehender, ortsbildprägender Bausubstanz zum Wohnen und Arbeiten ausgerichtet.

Vom Dorferneuerungsprogramm können Bauherrinnen und Bauherren profitieren, die ein älteres ortsbildprägendes Gebäude, dessen Baujahr um 1960 und älter datiert, sanieren und neugestalten möchten. Maßnahmen können bis zu 35 Prozent der förderfähigen Kosten und bis maximal 30.000 Euro bezuschusst werden. Eine grundsätzliche Fördervoraussetzung ist allerdings, dass das Gebäude in einer Gemeinde steht, die über ein anerkanntes Dorferneuerungskonzept verfügt. Darüber hinaus dürfen die Baumaßnahmen vor der Antragstellung nicht begonnen werden.

Planungsdezernent Philipp Rasbach sieht aufgrund der großen Nachfrage an Fördermitteln im Dorferneuerungsprogramm bestätigt: „Der bisherige Trend zum Ankauf und zur Umnutzung älterer Gebäude in den Ortskernen ist ungebrochen und sehr wichtig zur Erhaltung der Identität der Dörfer. Darüber hinaus reduziert er auch den Flächenverbrauch, insbesondere in den Neubaugebieten. Die Schwerpunktförderung des Dorferneuerungsprogramms ist somit ein sehr wirkungsvolles Instrument zur Erhaltung und Erneuerung der regionaltypischen Bausubstanz.“

Nähere Informationen zu den Fördermöglichkeiten, sowie eine kostenlose Antragsberatung sind bei der Kreisverwaltung Neuwied unter www.kreis-neuwied.de im Bereich „Bürgerservice – Dienstleistungen von A-Z“ unter der Rubrik „Dorferneuerung-Private – Fördermöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger“ erhältlich. https://www.kreis-neuwied.de/buergerservice-views/leistungen/RLP:entry:9848344:ANLR-VLR/dorferneuerung-private-foerdermoeglichkeiten-fuer-buergerinnen-und-buerger/.