KREIS NEUWIED – Eine fruchtig-feine Genussoffensive ab August – Regionalinitiative Naturgenuss-Partner präsentiert mit ihrem neuesten Format „Apfel and friends“ viele leckere Ernte-Angebote

Hat ein Apfel richtig Biss, schmeckt er und ist in aller Munde. Dass damit weniger das Symbol eines bekannten IT-Herstellers aus Amerika, als vielmehr der ursprüngliche Geschmack leckerer „Apples“ in allen Variationen gemeint ist, beweisen in Kürze die Naturgenuss-Partner der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Neuwied und der Naturpark Rhein-Westerwald. „Apfel and friends“ ist entsprechend die jüngste Naturgenuss Veranstaltungsreihe betitelt, hinter der sich eine fruchtig-feine Genussoffensive im Herbst verbirgt.

„Unsere Kulturlandschaft ist beliebt bei Bürgern wie Besuchern. Auf diesem guten Ruf ruhen wir uns aber nicht aus. Vielmehr stellen wir unsere Qualitätsmerkmale mit wertigen Veranstaltungen in lockerer Reihenfolge sozusagen ins Schaufenster der Natur“, freut sich Landrat Achim Hallerbach auf das neueste Projekt seiner Regionalinitiative: Von August bis November bietet die Regionalinitiative Naturgenuss Rhein-Westerwald mit ihrer Themenreihe „Apfel and friends“ zahlreiche Angebote zum leckeren Erntesegen aus Streuobstwiese, Kartoffelacker, Feld und Garten.

Was wären Rheintal und Westerwald ohne ihre Streuobstwiesen! Sie sind Lebensraum für eine artenreiche Flora und Fauna und natürlich die fruchtige Heimat für jede Menge Genuss. Die Naturgenuss-Regionalinitiative widmet sich ab August bis in den November hinein dem Apfel und seinen vielen Freunden. Schließlich ist diese symbolträchtige wie mythische Frucht schon seit Adam und Eva ein verführerisches Obst und für unsere Breiten die regionaltypischste wie traditionsreichste Frucht. Der Apfel ist aber auch der perfekte (Ver-) Wandlungskünstler und kann mit seinen weiteren Streuobstpartnern wie Birne und Zwetschge, aber auch mit Honig, Walnuss, Kartoffel, Getreidesorten und vielen anderen Genuss-Spielern wunderbare Küchengeschichten erzählen.

Apfel- und weitere Streuobstwiesen-Obstsorten sind mit unserer Region tief verwurzelt und nicht aus dem Landschaftsbild wegzudenken, findet ebenfalls der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach: „Den intensiveren Blick, den die Regionalinitiative Naturgenuss mit ihren Gastro- und Erzeugerpartnern in den kommenden Monaten darauf richten wird, wertschätze ich sehr. Schließlich vermittelt unser regionaler Obstanbau und insbesondere die Hege und Pflege von heimischen Streuobstwiesen ein Stück Heimat. Sie tragen mit ihrem vielfältigen Lebensraum zu einer artenreichen Flora und Fauna bei und bilden damit insgesamt ein wertvolles Ökosystem, wovon unsere heimische Natur und wir alle profitieren“, steht Landrat Achim Hallerbach auch hinter dem neuesten Format der Regionalinitiative.

Apfel und Co. sind daher wunderbare Genuss-Botschafter, um den Blick der Konsumentinnen und Konsumenten stärker auf den Wert dieser Naturlandschaften zu richten und gleichzeitig auch für den Einkauf regionaler Obstsorten und ihrer kulinarischen Mitspieler zu werben.

„Den Start der Veranstaltungsreihe übernimmt die mittlerweile 4. Ausgabe von „Landgenuss und Wein“ am 16. August im Weingut Peter Hohn in Leutesdorf, wo dieses Mal ein sommerliches Barbecue mit landwirtschaftlichen Erzeugerpartnern lockt“, umreißt Naturgenuss-Manager Jörg Hohenadl die Premierenveranstaltung der Reihe.

Land, Hof und Apfel stehen auch am 24. August auf dem Flurhof in Bad Marienberg mit einem Apfelwaffelnachmittag im Mittelpunkt. Der Reigen spannt sich weiter vom Fischerfest auf der Teichanlage Kern in Oberelbert am 30. und 31. August und der Veranstaltung „Hoftour und Erntedank“ am 5. September auf dem Demeterhof Schützenkamp in Birken-Honigsessen, jeweils mit Apfelpressaktionen.

Weiter geht es mit dem Hoffest des Biolandhofs Schürdt am 13. September mit Kartoffeltestessen, dem Apfelkuchenfest auf Hof Ronig in Dattenberg am 14. September, dem Tuffelsfest im Gasthaus Stroh in Buchholz vom 12. bis 14. September, dem „Himmel und Ääd“-Menüabend im Landhotel Fernblick am 26. September und dem Apfelkuchenfest am 27. September auf dem Birkenhof Aller in Vielbach, wo neben Apfel auch alte Westerwälder Getreide- und Kartoffelsorten eine Rolle auf nostalgisch eingedeckten Tischen spielen.

„Bis in den November werden sich noch weitere Veranstaltungsangebote anschließen. Es lohnt sich also immer wieder, auf der Homepage der Regionalinitiative unter www.naturgenuss-partner.de vorbeizuschauen“, empfiehlt Projektleiter Jörg Hohenadl, der die Initiative von Naturpark Rhein-Westerwald und Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied seit Gründung 2019 federführend managt.

Landrat Achim Hallerbach ist mit der bisherigen Entwicklung zufrieden: „Wir setzen auch beim Thema Tourismus auf Interkommunale Zusammenarbeit und werden uns beispielsweise als Genussregion zwischen Bonn und Koblenz weiter positionieren. `Naturgenuss-Partner´ ist ein Vorzeigemodell der Interkommunalen Zusammenarbeit, bei dem mit `Apfel and friends´ weitere Akzente gesetzt werden, bis dann zum Ende des Jahres wieder ´Advent auf den Höfen´ ansteht. Beide Formate sind in meinem Terminkalender natürlich eingetragen.“