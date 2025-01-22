KREIS NEUWIED – Drei Persönlichkeiten für Einsatz im Ehrenamt gewürdigt – Landrat Achim Hallerbach überreichte die Ehrennadel des Landes an Elisabeth Korff, Lilo Bolländer und Martin Fischbach

Im Hollywood-Blockbustern wird der Ehre in zahlreichen zuschauerwirksamen Produktionen gerne Reverenz erwiesen. Aber erst im wirklichen Leben läuft der richtige Film und dieser Publikumserfolg konnte im Roentgen-Museum Neuwied jetzt wieder mit zwei Hauptdarstellerinnen und einem Hauptdarsteller gefeiert werden. Statt Oscar und Golden Globe überreichte Landrat Achim Hallerbach die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz in Gegenwart des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Puderbach, Sven Schür, des Bürgermeisters der VG Linz, Frank Becker und des Linzer Stadtbürgermeisters Helmut Muthers an Elisabeth Korff, Lilo Bolländer und Martin Fischbach für bodenständig im Ehrenamt erarbeitete Leistungen ohne Schauspielerei und Chi Chi. Mit Ruth Zimmermann (Gesang), Johannes Weiß (Flügel) und Wilfried Bellinghausen (Vibraphone) war einem Trio ebenfalls die passende musikalische Umrahmung des Festaktes vorbehalten.

„Elisabeth Korff ist immer zur Stelle, wenn Zuwendung und helfende Hände gebraucht werden und sie ist seit 2009 in vielfältiger Weise ein Lichtblick für die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims der Verbandsgemeinde Linz“, wusste der Kreis-Chef zunächst das Wirken der Linzerin ins passende Licht zu rücken. Auch über das Seniorenheim hinaus ist Elisabeth Korff seit 40 Jahren rege unterwegs. Das gilt zum Beispiel für den Turnverein Linz mit wöchentlicher Gymnastik für Erwachsene und den Turnangeboten für die Kinder.

Zutreffend ist die Beschreibung ebenfalls, wenn es um die Flüchtlingshilfe und den Pfarrgemeinderat geht. Und auch das DRK und das katholische Jugendheim können auf Elisabeth Korff bauen. Die Linzerin ist überall zuhause, wo Unterstützung und Empathie gebraucht werden und sie „strünzt“ nicht darüber. Tatsächlich beschenkt Elisabeth Korff Menschen mit ehrlichem Interesse und herzlicher Zugewandtheit.

„Dass ich mit Lilo Bolländer und Martin Fischbach gleich zwei Persönlichkeiten aus Döttesfeld für ihr langjähriges Engagement zum Wohl der Allgemeinheit habe ehren können, zeigt in gleich doppelter Konzentration, wie Verantwortungsbewusstsein und Identifikation mit dem dörflichen Miteinander aussehen. Gemeinschaft macht stark und Lilo Bolländer ist Expertin, wenn es ums Zusammenwachsen, Blühen und Gedeihen geht“, fand Landrat Achim Hallerbach auch für die Döttesfelderin die passende Beschreibung. Ihre Liebe zur Natur konnte sie im örtlichen Verkehrs- und Verschönerungs-Verein ausleben. Mit der Aussaat von Blumensamen oder Bepflanzung der örtlichen Blumenkästen sorgt sie bis heute für viele Farbtupfer der guten Laune und Lebensfreude.

Ihrem Zutun sind ebenfalls sinnvolle Projekte wie die Wassertret-Anlage, der Waldlehrpfad, das Biotop oder der Barfußpfad zu verdanken. Mit Empathie, Kommunikationsstärke, Belastbarkeit und Flexibilität verkörpert die frühere Hoteliére Eigenschaften, die auch im gesellschaftlichen Miteinander den erfrischenden Unterschied machen. 25 Jahre war sie Mitglied im Gemeinderat von Döttesfeld, wo sie mit ihrer engagierten und gewissenhaften Art wichtige Impulse zur Entwicklung der Gemeinde gesetzt. hat.

Die „Institution und Integrationsfigur“ Lilo Bolländer war ebenso Gemeinde-Repräsentantin bei Gratulationen zu Altengeburtstagen wie Schöffin am Neuwieder Amtsgericht und ist offensichtlich der beste Beweis: Ehrenamtliches Engagement hält jung und vital. Eine Feststellung, die auch für den diesmal einzigen männlichen Ehrennadel-Träger Martin Fischbach zutrifft.

30 Jahre hat Martin Fischbach das Bürgermeisteramt für seine Heimatgemeinde wahrgenommen. Schon früh hat sich Martin Fischbach für den Zugang zu schnellem Internet für „sein“ Döttesfeld stark gemacht. Auf seinen Einsatz ist ebenfalls zurückzuführen, dass aus dem renovierungsbedürftigen Schützenhaus eine der modernsten Schießanlagen in Rheinland-Pfalz und zugleich ein einladendes Schützen- und Bürgerhaus geworden ist.

Als Volltreffer“ erwiesen sich ebenfalls Maßnahmen wie die Ortsbeleuchtung, die Neugestaltung des Friedhofs und Sanierung der ehemaligen Kreisstraße von Breitscheid nach Oberähren, die Martin Fischbach gemeinsam mit dem Rat, dem von 1999 bis 2024 auch Lilo Bolländer angehörte, auf den Weg gebracht hat. „Das ist nur zu schaffen, wenn man wie Martin Fischbach Organisations- und Kommunikationstalent, Improvisationskünstler und Motivationscoach in einer Person ist“ hatte Landrat Achim Hallerbach bei seiner Anerkennung außer der Kommunalpolitik unter anderem auch noch das Fischbach´sche Engagement im Verschönerungsverein, bei den Schützen und den Amboss-Kickers Döttesfeld vor Augen.

Achim Hallerbach: „Er hält zugleich den Kasten sauber, führt im Mittelfeld Regie und macht die wichtigen Tore – was für ein Multitalent! Wir können uns im Landkreis glücklich schätzen, solche Mitmenschen wie Elisabeth Korff, Lilo Bolländer und Martin Fischbach unter uns zu haben!“